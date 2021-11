Nuoto: “ISL”, International Swimming League; Playoffs 3 e 4

Prosegue in Olanda l’edizione 2021 della “ISL”, International Swimming League, che vede la citta di Eindhoven ospitare i Playoffs, ultimo passo prima della finale a quattro, in programma il 3 e il 4 dicembre, sempre nella città olandese.

Tutte le giornate di gara, in programma fino al 28 novembre, potranno essere seguite su Sky e in streaming su NOW.

Otto squadre in acqua, a caccia dei quattro posti che valgono l’accesso alla finale, compresa l’italiana Aqua Centurions capitanata da Federica Pellegrini, che con la ISl chiuderà la sua strepitosa carriera.

Le altre formazioni sono: Cali Condors (Colombia e campione In carica), DC Trident (USA), Energy Standard (Francia), Team Iron Budapest (Ungheria), London Roar (Inghilterra), Los Angeles Current (USA) e Toronto Titans (Canada).

Tra domani e domenica, i match day dei Playoffs 3 e 4, tutti in onda in diretta su Sky Sport Action, con la telecronaca di Riccardo Re e il commento di Cristina Chiuso, e con gli Aqua Centurions della “Divina” in gara domani e venerdì.

In Olanda è presente praticamente tutta l’élite del nuoto mondiale, con tantissimi medagliati alle recenti olimpiadi di Tokyo, come gli statunitensi Caeleb Dressel e Lilly King, l’olandese Ranomi Kromowidjojo e tanti altri italiani, oltre alla Pellegrini; Marco Orsi, Benedetta Pilato, Fabio Scozzoli, Costanza Cocconcelli e Lorenzo Mora, solo per fare qualche nome.

La programmazione dei Playoffs della “ISL” (International Swimming League) su Sky e in streaming su NOW:

Giovedì 18 novembre: “Playoffs 3 – Day 1”

ore 19 Sky Sport Action diretta

Venerdì 19 novembre: “Playoffs 3 – Day 2”

ore 19 Sky Sport Action diretta

Sabato 20 novembre: “Playoffs 4 – Day 1”

ore 19 Sky Sport Action diretta

Domenica 21 novembre: “Playoffs 4 – Day 2”

ore 19 Sky Sport Action diretta

