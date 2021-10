“L’ultimo vecchio sulla terra (dal vivo)!” è il nuovo spettacolo nato dall’omonimo libro a fumetti firmato Remo Remotti/Davide Toffolo (Rizzoli Lizard)

Annunciate le prime date:

5 novembre – Piangipane (RA) – Teatro Socjale

6 novembre – Brescia – Der Mast

7 novembre – Saluzzo (CN) – Teatro Magda

12 novembre – Taranto – Spazioporto

13 novembre – Trani (BT) – Biblioteca Comunale G.Bovio

16 novembre – Casalgrande (RE) – Galleria Incontro

17 novembre – Genova – Ostello Bello

18 novembre – Milano – Teatro Leonardo

19 novembre – Ponte in Valtellina (SO) – Teatro Vittoria

20 novembre – San Vito al Tagliamento (PN) – Teatro Arrigoni

3 dicembre – Roma – Monk

4 dicembre – Bruxelles – Piola Libri

5 dicembre – Napoli – Teatro Bracco

6 dicembre – Foggia – Spazio Baol

11 dicembre – Parma – Spazio Vetreria

12 dicembre – Pisa – Teatro Lumiere

17 dicembre – Trieste – Teatro Miela

22 dicembre – Torino – Off Topic

Davide, che ha realizzato un incredibile libro a fumetti sulle parole di Remo Remotti, attinge da questo repertorio di poesie e racconti e le porta dal vivo per ridere e pensare circa la nostra condizione di esseri umani.

La musica dei Tre Allegri Ragazzi morti e dell’incredibile Mr. Island sostengono lo spettacolo fatto di fumetti, parole e musica. Uno spettacolo all’insegna della libertà e dell’ironia, dove le canzoni si alternano agli irresistibili pezzi comici dell’artista romano.

Per chi non ricordasse Remo Remotti, basta ritornare con la memoria al Freud di “Sogni d’oro” di Nanni Moretti o dell’indimenticabile “Roma Addio”, poesia nella quale ritrae i vizzi e i tic della città eterna. Come un Bukowski italiano, performer irresistibile, Remo regala a Davide la possibilità di presentarsi in una nuova veste di intrattenitore oltre alla sua solita di cantante.

Vero innovatore nel campo del fumetto e tra i maggiori autori italiani di graphic novel, Davide Toffolo ha all’attivo numerose opere: “Pasolini”, “Carnera” e “Il re bianco” sono tra i titoli più rappresentativi della sua vasta produzione.

