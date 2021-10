Bergamo: inaugurazione nuova sede della Guardia di Finanza

Bergamo. Assessore Terzi: nuova sede Guardia di Finanza inserita in un contesto di riqualificazione

“La nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanzia rappresenta un punto di riferimento importante per Bergamo e si inserisce in un più ampio contesto di riqualificazione degli spazi in città. Per il Capo dello Stato un gradito ritorno in terra bergamasca, un segno di vicinanza molto apprezzato”.

Così l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha commentato l’inaugurazione della nuova sede della Guardia di Finanza, questa mattina, a Bergamo, cui hanno partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della Regione, Attilio Fontana.

