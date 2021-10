Achille Lauro, “One Night Show with Achille Lauro”

Un evento unico con l’Orchestra della Magna Grecia

7 dicembre 2021 Teatro degli Arcimboldi, Milano

Dalle ore 15 di oggi 29 ottobre sarà possibile pre-registrarsi all’evento su Ticketmaster, partner ufficiale

ACHILLE LAURO annuncia oggi un evento unico e irripetibile, completamente diverso dai live cui siamo abituati e da quelli punk rock che lo vedranno in tour per l’Italia nel 2022. Martedì 7 dicembre 2021 porterà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano un imperdibile ONE NIGHT SHOW accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia – l’ensemble sinfonico con cui lo scorso settembre si è esibito a Taranto durante il MEDITA Festival.

Un’occasione magica, perfetta per lasciarsi travolgere dalle sue esibizioni eleganti, raffinate e iconiche. Uno spettacolo carico di emozione, cosi coinvolgente da mostrare al mondo intero le sue sensazioni e i suoi sentimenti interiori, regalando visivamente al pubblico un pezzo del suo cuore. ACHILLE LAURO interpreterà i brani del suo repertorio mostrando a tutti le sensazioni e i battiti del suo cuore: per la prima volta al mondo gli spettatori assisteranno in diretta alla creazione di un’opera NFT unica ed esclusiva che riprodurrà il battito cardiaco e le emozioni provate dall’artista durante l’esibizione, rilevate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo. Un vero e proprio quadro digitale unico al mondo che sarà messo all’asta, insieme ad una serie di altri NFT da collezione legati alle canzoni più note dell’artista, su Crypto.com – la piattaforma più celebre del settore – e che darà vita a una charity a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato.

ONE NIGHT SHOW with ACHILLE LAURO diventerà un evento streaming su piattaforma digitale.

Per partecipare all’evento il 7 dicembre, sarà necessario effettuare una pre-registrazione gratuita a partire dalle ore 15:00 del giorno 29 ottobre 2021 fino alle ore 23:59 del giorno 4 novembre 2021 su www.ticketmaster.it, partner ufficiale e leader mondiale della biglietteria.

Coloro che si registreranno riceveranno un codice che consentirà l’acquisto del biglietto esclusivo per ONE NIGHT SHOW with ACHILLE LAURO.

