Da oggi disponibile il video ufficiale di “All Your Exes”

il nuovo singolo di Julia Michaels, cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 18 milioni di ascoltatori su Spotify. Julia ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, fuori il 30 aprile.

Nel video ufficiale, diretto da Blythe Thomas Julia porta in vita

il vero significato della sua canzone. Facendo riferimento a classici cult come “Serial Mom” e “American Psycho”, la cantante invita le ex del suo ragazzo a “cena” e durante la serata non c’è alcuna possibilità che qualcuno possa nominare i precedenti appuntamenti della sua dolce metà.

Le sue dichiarazioni

“Penso che questo sia il video più divertente che io abbia mai fatto. Prima d’ora non ho mai interpretato un personaggio in uno dei miei video, quindi è stato bello lasciarsi andare e mostrare un lato di me che i fan non hanno ancora visto” commenta Julia.

“Tutti, durante le relazioni, abbiamo quei momenti in cui le nostre menti viaggiano e chiaramente non voglio uccidere le sue ex, ma questo non significa che non ci abbia pensato” scherza Julia.

“Questo album mostra un altro lato di me, perché per la prima volta ho sperimentato un nuovo tipo di amore, un amore felice e sano e le canzoni lo riflettono. Sembra strano sentirmi dire questo, ma sono entusiasta di condividerlo” aggiunge la cantante.

Un estratto del video ufficiale è stato presentato in anteprima

sul programma musicale settimanale di YouTube Originals, “RELEASED”, che viene presentato in anteprima ogni giovedì sera su YouTube prima che gli artisti pubblicano la loro nuova musica.

La scorsa settimana, Julia ha presentato “All Your Exes“.

Scritto insieme al cantante e cantautore candidato ai Grammy JP Saxe, il brano ha subito ottenuto il consenso della critica. Entertainment Weekly l’ha definita “una delizia deliziosamente malvagia“, il New York Times l’ha elogiata come “dura, divertente, triste e relativamente meschina“.

Flood Magazine lo ha definita “un ottimo esempio di un vulnerabile banger pop-punk“

mentre Billboard ha commentato “Michaels ha la tendenza a “strozzare” i suoi ascoltatori con la sua penna e “All Your Exes” attira la tua attenzione, è interamente concentrata sulla gelosia“. V Magazine invece scrive: “C’è qualcosa nell’abbandonare le nozioni fiabesche sull’amore che Julia Michaels ottiene quando torna sul palco“.

About Julia Michaels

La cantante e cantautrice Julia Michaels, 27 anni nata in Iowa e cresciuta in California, ha trasformato il panorama della musica pop non solo da dietro le quinte come una delle cantautrici più richieste, ma anche sotto i riflettori come artista solista.

Lodata per il suo lavoro di autrice di canzoni per artisti come Justin Bieber

Selena Gomez, Niall Horan, Dua Lipa, Janelle Monáe, Shawn Mendes, P! NK, Ed Sheeran, Britney Spears, Gwen Stefani, Hailee Steinfeld, The Chicks, Keith Urban, Jessie Ware e altro ancora, Julia ha trascorso gli ultimi anni a perfezionare la sua arte per offrire ai fan una musica che vuole evocare una generazione.

Nel 2017, Julia ha intrapreso la carriera da solista e ha ottenuto

la nomination ai Grammy Awards nelle categorie “Best New Artist” e “Song of the Year” per “Issues”, suo singolo di debutto, certificato 5 dischi di platino e prima canzone di un’artista emergente a raggiungere la Top 5 nella Top 40.

Nel 2019 Julia ha pubblicato “Inner Monologue Part 1” e “Inner Monologue Part 2”, una serie di EP acclamati dalla critica. Ha anche intrapreso il “The Inner Monologue Tour”, che ha segnato il suo primo tour da headliner negli Stati Uniti.

Poi una serie di live in giro per il mondo con artisti tra cui Maroon 5

Ketih Urban, Shawn Mendes, Niall Horan e P!NK. Nel 2020 ha ricevuto la sua terza nomination ai Grammy Awards nella categoria “Song Of The Year”, per la sua collaborazione con JP Saxe con “If The World Was Ending“, oltre a guadagnarsi la seconda #1 come autrice nella classifica Billboard Hot 100 per “Lose You To Love Me” di Selena Gomez.

