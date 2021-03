Gli hotel nel post covid saranno sempre più digital?

Il settore turistico è uno di quelli che ha pagato maggiormente la situazione di pandemia che tutto il mondo sta attraversando. Come altri settori ha dovuto adattarsi e ancora oggi sta ricercando delle soluzioni innovative e alternative.

Il fulcro centrale di questi cambiamenti sembra essere la digitalizzazione. Le nuove tecnologie offrono nuove opportunità e hanno permesso la diffusione di settori come quello dei siti di gioco online. Nel ridefinire settori come quello alberghiero oltre che la digitalizzazione è opportuno prendere in considerazione anche il tema della sostenibilità. Vediamo come la digitalizzazione può modificare i modelli degli alberghi.

La pulizia

Sicuramente un aspetto a cui si deve prestare molta attenzione è quello della pulizia. Ogni albergo deve ideare un sistema perfetto perché è il primo aspetto che oggi il cliente valuta nella scelta di un hotel. Bisogna quindi presentare delle certificazioni che testimoniano l’adozione di sicuri protocolli di pulizia.

Negli spazi comuni sono ormai diventati indispensabili i dispenser di igienizzanti per le pulizie delle mani.

Legato alla pulizia c’è il ripensamento delle sale in cui si consumano i posti e quindi l’utilizzo per esempio di superfici antimicrobiche, menu digitali consultabili con il QR code in modo da non dover sanificarli ogni volta che li tocca un cliente diverso. Si potrebbe ancora pensare a soluzioni usa e getta in sostituzione degli utensili condivisi usati ai buffet.

Il check-in

Il check-in è l’aspetto che maggiormente può sfruttare la digitalizzazione e le nuove tecnologie. La situazione di emergenza che stiamo attraversando può essere lo stimolo per convincere sempre più alberghi ad adottare soluzioni di check-in online. Tramite applicazioni già esistenti il cliente durante la prenotazione può già inviare i propri documenti e pagare la tassa di soggiorno.

La digitalizzazione offre anche soluzioni di check-in automatico che non prevedono il contatto diretto tra cliente e operatore. Attraverso dei dispositivi digitali, infatti, il cliente si trova di fronte ad un operatore digitale che ha le stesse funzioni di quello fisico.

Oltre ad essere una buona soluzione per la situazione pandemica, queste opzioni aiutano a ridurre l’impatto ambientale permettono di risparmiare tempo e spese.

Sostenibilità

Quello della sostenibilità ambientale è un aspetto che non deve essere sottovalutato. Gli alberghi devono cercare di rispondere ai bisogni dei clienti che richiedono sempre più soluzioni ecosostenibili e cercare quindi di ridurre l’inquinamento e impatto sull’ambiente.

Sfruttare lo smart working

La situazione pandemica ha stravolto anche il mondo del lavoro, costringendo molte persone a lavorare da casa. Si è sentito molto parlare quindi di smart working e alcuni hotel hanno cercato di sfruttare questo evento mettendo a disposizione le proprie stanze per prenotazioni giornaliere ai lavoratori che volessero lavorare tranquilli e isolati.