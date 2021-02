Conan Gray, “Overdrive”

CONAN GRAY

È DISPONIBILE IL NUOVO SINGOLO

OVERDRIVE

ONLINE IL VIDEO UFFICIALE

Per ascoltare “Overdrive”: https://conangray.lnk.to/OverdrivePR

Per guardare il video ufficiale di “Overdrive”: https://youtu.be/NDpwh0pCXDw

È disponibile “Overdrive”, il nuovo singolo di Conan Gray, promessa del pop con oltre 19 milioni di stream su Spotify. Inoltre, è uscito anche il video ufficiale di “Overdrive”, scritto, diretto, girato e montato dall’artista insieme a Dillon Matthew.

L’artista ha descritto il messaggio espresso nel singolo come un’evasione ottimistica: “Ho scritto Overdrive per sfuggire alla realtà. Ho passato l’intero anno a girovagare da solo a casa mia, volevo fare qualcosa che mi facesse ballare per casa. Qualcosa per far sparire tutte le preoccupazioni. Ogni volta che ascoltavo il pezzo per modificarlo o cambiare i testi, finivo sempre per cantare e dimenticavo perché fossi così stressato – che è esattamente quello che spero faccia questa canzone alle persone che l’ascolteranno. Solo un momento di sconsiderato abbandono e catarsi in un mondo pieno di inibizioni”.

Il video, diretto dall’artista con Dillon Matthew, vede il cantante insieme ad una ragazza mentre girano per la città, entrando e uscendo dai locali, vivendo una notte senza pensieri e sognando ad occhi aperti.

Conan Gray ha raggiunto oltre 3 miliardi di stream in soli tre anni, ottenendo dischi di platino e ricevendo applausi e complimenti da Sir Elton John a Taylor Swift. A soli 12 anni, l’artista ha trasformato la sua camera da letto in una fuga dall’oscurità, scrivendo canzoni con un ritmo frenetico e coinvolgendo sui social i suoi follower con un insieme di contenuti, tra cui disegni, fotografie e pensieri ideati dallo stesso artista.

Nel 2018, pubblica il suo singolo d’esordio “Idle Town” e negli anni successivi, pubblica l’EP “Sunset Season” (Republic Records) con tre tour in Nord America e due tour europei, tutti sold out. Il suo album di debutto “Kid Krow” esce nel 2020, arrivando al primo posto nella classifica Billboard Top Pop Albums, al secondo posto nella classifica Top Album Sales e al quinto posto nella Top 200, segnando “The Top New Artist Debut of 2020″ e “The Top Solo Full Length Album Debut del 2020″.

Ha prodotto i singoli “Heather” e “Maniac”, certificati dischi di platino ed è stato ospite in programmi televisivi come Late Night con Seth Meyers, The Late Late Show con James Corden e The Today Show. Incoronato “Best New Artist” da Billboard ed è stato inserito tra i People’s “Ones To Watch”, ha anche ricevuto elogi da Vogue, V Man, Teen Vogue, Cosmopolitan, Paper, The Fader, Forbes, MTV, ID, Wonderland, Clash, Notion e molti altri. Conan Gray si è affermato come “la voce della sua generazione”, parlando direttamente alle persone con cura e senza filtri.