Nuovo video per Ylyne

Ylyne feat Luca Scaggiante ph. Glorija Blazinsek

YLYNE WELCOME HOME (SANITARIUM) ft. Luca Scaggiante

FUORI ANCHE IL VIDEO CONCETTUALE A OPERA DI LSKA

Ylyne, l’incarnazione elettronica dell’estroso musicista Frank Martino, ha da poco presentato il suo nuovo singolo Welcome Home (Sanitarium), un rework del classico brano dei Metallica da Master of Puppets, in collaborazione con Luca Scaggiante che ha cantato le parti vocali. La canzone ha ora anche un video musicale, che rafforza il tandem creativo di Ylyne con il visual artist LSKA.

Il videoclip racconta il disagio di un individuo sospeso in una dimensione che oscilla tra realtà e simulazione; la sovrapposizione dei due elementi è tale che il soggetto stesso finisce per confonderli, vivendo in un limbo in cui il tempo sembra congelato, un luogo da cui è impossibile uscire.

Welcome Home (Sanitarium) è anche il singolo con cui Ylyne ha annunciato l’uscita del suo nuovo album Odd Dance Music, prevista per il 16 aprile su etichetta Auand Beats.