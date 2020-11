Primo bonifico per la gamba di Maria

Continua l’impegno dell’associazione mondodisabile.it per Maria.

La raccolta fondi fino ad ora realizzata ha permesso un primo bonifico di € 8.000 che trovate nelle immagini sottostanti.

Questo ha permesso a Maria di ricevere la prima protesi di prova che le sta già permettendo di muoversi e tornare a camminare.

Con il primo acconto è stato possibile da parte della clinica ortopedica Humantech, ordinare i primi pezzi per la protesi definitiva di Maria.

La sua storia la trovate nell’articolo (clicca qui) e nell’aggiornamento (clicca qui)

Servono ancora € 25.500,00 come da preventivo per completare l’acquisto della protesi per Maria.

Grazie intanto alle persone che hanno aiutato questa ragazza e chi ancora lo vorrà fare. Grazie anche ad AVO e Don Simone

Iban: IT49M0200833470000102887803 – MONDODISABILE.IT