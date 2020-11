Bounce Back “Grain of corn”

Dal 27 novembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “GRAIN OF CORN”, terzo brano estratto dal nuovo album dei BOUNCE BACK dal titolo “BOUNCE BACK” e in uscita prossimamente.

“GRAIN OF CORN” si presenta come un brano dal sapore nostalgico ed autunnale che trascina l’ascoltatore in una dimensione onirica intrisa di un’atmosfera intima e nebbiosa in cui perdersi tra ricordi e rimpianti. Il protagonista della canzone, l’indefinito personaggio principale di ogni brano del nuovo album dei BOUNCE BACK, riscopre parti di sé che aveva sepolto sotto il peso del tempo e delle delusioni.

Spiega la band a proposito del nuovo brano: «Crediamo nella delicatezza di “Grain of Corn”, brano perfetto per il momento che stiamo vivendo, sia a livello stagionale che a livello “sociale”. Nel mondo c’è sete di dolcezza, di calore umano, di connessione e amore: questa nostra canzone è, in fondo, una richiesta di connessione umana, non di quella 5G che sembra unirci, ma in realtà ci separa».

Il videoclip ufficiale del brano, prodotto da VLAD VISUAL, è un lyric video ideato con l’obiettivo di trasmettere il mood di “Grain of Corn” senza cadere nel didascalico. Lo sfondo nero, dalle cui spaccature si intravedono paesaggi autunnali, rappresenta la solitudine da cui il protagonista cerca di fuggire.

Biografia

Il duo milanese BOUNCE BACK è composto da Luca Lodigiani e Roberto Moretti. Insieme lavoranoa “Bounce Back”, loro primo progetto discografico full lenght, un lavoro che sviluppa in dieci brani una storia di rinascita dell’individuo, accompagnato dalla musica nella risalita verso l’alto. Con già in cantiere una seconda produzione, il duo ha il suo credo: raccontare momenti di vita, che siano di riflessione solitaria o di apertura al mondo, concentrandosi su particolari stati emotivi dell’individuo. Preceduto dal brano “Freedom March” pubblicato lo scorso settembre, i Bounce Back pubblicano “GRAIN OF CORN”, terzo brano estratto dal nuovo album e disponibile in radio e in digitale dal 27 novembre.

