Rugby: Italia femminile e il XV contro l’Irlanda

Alla vigilia della partenza per l’Irlanda Andrea Di Giandomenico, capo allenatore della Nazionale Maggiore Femminile, ha reso nota la formazione che sabato 24 ottobre, alle ore 18.30 locali (le 19.30 italiane) affronterà all’Energia Park di Donnybrook (Dublino) l’Irlanda nel recupero del quarto turno del Torneo Femminile delle Sei Nazioni 2020.

L’Italdonne ha ultimato la propria preparazione in vista del match sui campi del Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti, a Roma. Oggi le atlete hanno sostenuto una doppia sessione di allenamento sul campo.

La partenza per la capitale irlandese è prevista alle ore 10.00 di domani, 23 ottobre, con volo charter Ryanair in partenza dall’Aeroporto di Ciampino. Il consueto Captain’s Run è in programma alle 17.00 locali.

Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta su Eurosport Player o in differita alle 22.30 su Eurosport 2 accompagnati dal commento di Andrea Gardina.

Dopo il lungo stop imposto dall’intervento al cercine della spalla sinistra, Manuela Furlan, 73 caps con l’Italdonne, tornerà in campo a guidare la formazione azzurra: “Dopo un anno e mezzo mi mancava tantissimo allenarmi con le ragazze; la verità è che proprio nel momento in cui ti ritrovi con loro ti rendi conto di fatto di quanto ti siano mancate. Ho ritrovato il gruppo unito. L’entusiasmo è alle stelle. Non vediamo l’ora di scendere in campo, soprattutto io non vedo l’ora di tornare ad essere di aiuto alle mie compagne.”

DI seguito la formazione in campo fin dal primo minuto di gara:

15. Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 73 caps) – Capitano

14. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 55 caps)

12. Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 41 caps)

11. Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 12 caps)

10. Veronica MADIA (Rugby Colorno, 17 caps )

9. Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 54 caps)

8. Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

7. Giada FRANCO (HBS Colorno, 15 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 3 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

4. Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 14 caps)

3. Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 68 caps)

2. Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 56 caps)

1. Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 14 caps)

A disposizione

16. Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

17. Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

18. Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano, 6 caps)

19. Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 20 caps)

20. Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 4 caps)

21. Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 93 caps)

22. Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina, 3 caps)

23. Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina, 2 caps)