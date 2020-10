Innovazioni tecnologiche presenti e future negli hotel

Alcune innovazioni tecnologiche hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e al giorno d’oggi, come consumatori di qualsiasi ambito, non riusciamo nemmeno a immaginare come sarebbe vivere senza dispositivi e servizi che fino a qualche anno fa non esistevano.

Non c’è da stupirsi che l’industria alberghiera abbia introdotto sempre più nuove tecnologie semplificando l’esperienza di viaggio dei turisti. Come era da prevedere ciò ha modificato anche lo sviluppo delle infrastrutture, delle strategie di business e dell’assunzione di personale. Che novità troviamo già in ambito di viaggio e nell’esperienza di clienti di hotel? E quali sono quelle che presto diventeranno la norma? Scopriamolo insieme.

Connessione Wi-Fi rapida ed efficiente

La possibilità di collegarsi a internet è ormai considerato un must che tutti gli hotel devono essere in grado di offrire, oggigiorno. Si tratta di uno dei servizi principali e chiunque viaggi vuole che sia di qualità dato che, quando si è turisti, si accede grazie allo smartphone a mappe, siti di consigli di viaggio, si leggono le notizie e ci si svaga giocando a giochi online o giochi dal vivo, come ad esempio a roulette live, dove si può interagire con croupier veri (come su esempio di Starcasino).

Pagamenti sicuri e semplici con la tecnologia NFC

La Near Field Communication è una tecnologia senza fili che permette lo scambio di dati tra dispositivi posti a breve distanza, ha svariati utilizzi ma uno dei più famosi e che sta diventando sempre più comune è quella che consente di effettuare pagamenti tramite smartphone.

Al momento del check out nella struttura ospitante il saldo del conto può essere quindi effettuato in modo rapido con quello che viene già definito da molti il metodo di pagamento del futuro.

Niente più perdita della chiave con le Smart Keys

È sempre più frequente venire forniti dagli hotel di una sorta di carta magnetizzata per aprire la porta della propria stanza e che, inoltre, permette di attivare l’elettricità. In alcuni casi questa speciale chiave viene fornita sotto forma di bracciale, ha la stessa funzione ed è più difficile perderla o dimenticarla all’interno della stanza.

Le Smart Room Key più avanzate sono anche in grado di memorizzare altre informazioni come le richieste specifiche del servizio in camera o le preferenze alimentari degli ospiti e possono essere aggiornate da una app.

Intelligenza artificiale, un futuro molto prossimo

La rivoluzione robotica è già tra noi, alcuni hotel offrono infatti esperienze futuriste con camerieri robot. Sicuramente il contatto umano resta ancora importante ma alcune catene di hotel stanno già scommettendo sull’utilizzo di robot per portare ai clienti piccoli articoli i snack.

Realtà virtuale e turismo

La realtà virtuale sta arrivando anche nel settore del turismo e permette di presentare ai viaggiatori informazioni di prodotti e servizi in un modo nuovo e sicuramente accattivante.

La VR (Virtual Reality) rappresenterà una rivoluzione tecnologica e potrà cambiare abitudini di consumo; le applicazioni di questa tecnologia sono infatti infinite, basti pensare a tour virtuali di musei, escursioni per safari fino a visite a tempi remoti e celebrazioni in contesti totalmente digitali.