Quattro vite

Il film sarà distribuito nelle sale da Movies Inspired a partire dal 2 settembre.

Una ragazzina di campagna impegnata in una tragico nascondino. Un’adolescente sballottata, che passa da un uomo all’altro piuttosto che affrontare la triste quotidianità in famiglia. Una giovane che sbarca a Parigi e sfiora il disastro. E infine la donna ideale, che si crede al riparo dal proprio passato. Poco a poco, queste figure vanno a confluire in una sola donna.

Regia: Arnaud des Pallières

Con: Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot

Genere: Drammatico

Durata: 112 min

Nazionalità: Francia

Distribuzione: Movies Inspired

Uscita: 27 agosto 2020