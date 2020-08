Basket NBA

Continuano gli appuntamenti con il grande basket americano NBA. Domani, giovedì 13 agosto, l’ultimo match di Regular Season trasmesso da Sky sarà quello tra Memphis e Milwaukee. Diretta su Sky Sport NBA a partire dalle ore 22 con la telecronaca di (live anche in streaming su NOW TV).

Per Memphis, ultima chiamata in vista del play-in di Ferragosto. Nonostante la sconfitta contro il Boston Celtics, infatti, i Grizzlies sono ancora artefici del proprio destino e con una vittoria contro Milwaukee staccherebbero il pass per giocarsi, nel “play-in” di sabato 15 agosto (diretta su Sky Sport NBA dalle 20.30), l’ottavo posto nella Western Conference, l’ultimo disponibile per accedere ai Playoff. Discorso diverso, invece, per i Bucks che si sono già assicurati il primo posto a Est, e sperano che la squalifica di Antetokounmpo (espulso nell’ultima partita contro i Washington Wizards dopo uno scontro con Wagner) non duri più di una giornata, per non ritrovarsi alla prima partita dei playoff senza la loro stella.

Playoff che prenderanno il via lunedì 17 agosto, sempre in diretta su Sky, con incontri al meglio delle sette partite, seguiti poi dalle Conference Finals e dalle Finals per l’anello. L’eventuale Gara7 per il titolo è in programma il 12 ottobre.

Oltre ai match, da non perdere anche gli approfondimenti nelle rubriche Basketball Conversation, tutti i lunedì con Alessandro Mamoli, Flavio Tranquillo e Davide Pessina, e Basket Room, dal lunedì al venerdì, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24. Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sul sito skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con i live dei talent NBA di Sky.

Di seguito, la programmazione NBA su Sky di giovedì 13 agosto, anche in streaming su NOW TV:

Diretta su Sky Sport NBA a partire dalle ore 22 commento live di Flavio Tranquillo e Marco Crespi (differita venerdì 14 agosto alle ore 11.15, ore 14 e ore 22 su Sky Sport NBA)