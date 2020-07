Belen vola a Capri da Antinolfi!

Colpo di scena. Belen Rodriguez torna a Napoli, anzi a Capri; non per Stefano De Martino ma per un’altra ragione. Questo weekend si festeggia il compleanno di Gian Maria Antinolfi, il ragazzo napoletano che in queste ultime settimane è molto ‘vicino’ alla showgirl.

Antinolfi è stato presentato alla Rodriguez dal suo stilista di fiducia Mattia Ferrari. Nuovo amore per la Rodriguez? In queste ore inoltre, rivela Giornalettismo, sta prendendo forma il nuovo cast di Tú sí que vales. La presenza di Belen è confermata? O no, dato che si trova a Capri mentre il programma sta per iniziare?

Gabriele Parpiglia

Per maggiori informazioni: https://www.giornalettismo.com/belen-rodriguez-capri-gian-maria-antinolfi/