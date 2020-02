Coronavirus: news da Novate Milanese

Aggiornamento domenica 23 febbraio alle 18.30

In relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, in attesa che venga predisposta da Regione Lombardia, in accordo con il Ministero della Salute, un’ordinanza valida per tutto il territorio lombardo e in attesa dell’ordinanza sindacale che prevederà la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, si anticipa che il Sindaco Daniela Maldini adotterà contestualmente le seguenti misure che sono contemplate nei sopracitati provvedimenti:

per lunedì 24 febbraio 2020, tutti gli Uffici comunali saranno chiusi al pubblico per consentire l’adozione di procedure organizzative e l’allestimento di misure di prevenzione rispetto all’epidemia in atto;

fino al 29 febbraio compreso saranno chiusi al pubblico, la Biblioteca comunale, l’Informagiovani e tutti gli uffici delle sedi periferiche (Polizia Locale e Servizi Sociali)

fino al 29 febbraio compreso saranno sospese le attività nei Centri di aggregazione per gli Anziani e Disabili (pubblici e privati)

fino al 29 febbraio compreso saranno sospese le attività negli impianti sportivi (pubblici e privati)

fino al 29 febbraio compreso saranno sospese tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale o da soggetti privati e/o associazioni (compreso il Carnevale)

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali e di emergenza.

È fortemente raccomandato di rinviare ogni assemblea (condominiale, associativa e altro) prevista in questa settimana in attesa di conoscere meglio l’evolversi dello scenario epidemiologico.

Oltre al numero unico di emergenza 112, ricordiamo che i cittadini che hanno sintomi influenzali non devono recarsi in Pronto Soccorso ma chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.