Elodie: “Mal di testa”

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Mal di testa” feat. Fabri Fibra e prodotto da Neffa, l’inedito di Elodie che, dopo “Non è la fine” feat. Gemitaiz, anticipa l’album “THIS IS ELODIE”, disponibile in streaming e digital download dal 31 gennaio e nei negozi, con il disco fisico, dal 7 febbraio.

La linea melodica data da Elodie si alterna al flow inconfondibile di Fabri Fibra, leggenda del rap italiano, arricchendosi grazie a un cameo di Neffa, che chiosa il brano in perfetto stile anni 90.

È ora disponibile su YouTube anche il vertical video di “Mal di testa” (Hangover video), una chat tra amici che commentano le pazzie della notte precedente. Gli amici in questione sono: Fabri Fibra, Neffa, Mahmood, Marracash, Lazza, Carl Brave, Stash, Myss Keta, Margherita Vicario, Beba, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Diletta Leotta, Annie Mazzola, Marta Losito, Emi’s life e Elisa Maino.

Il brano è la seconda anticipazione di “THIS IS ELODIE”, il nuovo progetto discografico di Elodie che, tra qualche giorno, calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston, per partecipare alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “Andromeda”. In primavera poi, la cantante si esibirà live in due concerti interamente dedicati al suo percorso musicale, il 16 aprile a Milano e il 18 aprile a Roma.

