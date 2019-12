“Trova la rana”, la campagnia digital di Nikon

Oltre 4 milioni di visualizzazioni, circa 50 mila visitatori sul sito e ben 19.297 giocate vincenti in quasi due mesi: questi sono i numeri della campagna “Trova la rana” di Nikon Lenswear, dove una simpatica rana saltellante è diventata lo strumento per ammirare il mondo con meraviglia, creando così un collegamento immediato tra il settore dell’oftalmica e quello delle fotocamere, a testimonianza dell’expertise conclamata e al know-how unico di Nikon.

Un successo che ha superato ogni aspettativa per quella che è, a tutti gli effetti, la prima campagna digital del brand che ha puntato su contenuti eye-catching – un video e un’attività di gaming – per coinvolgere online i consumatori e stimolare poi la visita nei Centri Ottici partner.

L’intensa programmazione – nei mesi di ottobre e novembre sui principali social e canali web – aveva come obiettivo, infatti, sia l’incremento della brand awareness delle lenti da vista Nikon, ma anche la generazione di traffico nei Centri Ottici partner, allestiti per l’occasione con materiali ad hoc per ricreare in-store il mood tropicale dello spot e coinvolgere il cliente facendolo sentire protagonista della campagna. Infatti, partendo dalla visualizzazione del video, l’utente atterrava su un portale dedicato dove poteva partecipare ad un gioco e vincere un coupon promozionale per l’acquisto di lenti Nikon e un gadget – un’esclusiva borraccia – da ritirare in negozio.

Una campagna digital a 360° che è riuscita a parlare al consumatore finale e che ha garantito un’extra-visibilità ai Centri Ottici partner attraverso un’iniziativa ingaggiante che ha animato il punto vendita.