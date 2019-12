The Weeknd: è online il video ufficiale di “Heartless”

È online da oggi il video ufficiale di “Heartless”, il nuovo singolo record del rapper The Weeknd.

Il video, diretto da Anton Tammi, vede il cantante passare una notte brava a Las Vegas, tra casinò, roulette, luci colorate e visioni psichedeliche. L’artista si comporta da uomo senza scrupoli proprio come raccontato nel brano, dopo il successo ottenuto e il suo passato burrascoso.

The Weeknd ha sorpreso i suoi fan settimana scorsa pubblicando a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro “Heartless” e “Blinding Lights”, rispettivamente alla #3 e alla #7 della Global Chart di Spotify e alla #1 e alla #2 di Apple Music Global.

The Weeknd, artista canadese multiplatino, è considerato tra i migliori esponenti alternative R&B con più di 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nella sua carriera è già stato premiato con tre Grammy Award, otto Billboard Music Award, due American Music Awards, un MTV Europe Music Awards e ha ricevuto una nomina ai Premi Oscar per il brano “Earned It”.

Per vedere il video di “Heartless”: https://www.youtube.com/watch?v=1DpH-icPpl0