Dua Lipa: in uscita il nuovo disco. L’unica data italiana del Tour.

La superstar mondiale Dua Lipa ha rivelato il titolo del suo nuovo attesissimo album in studio: “Future Nostalgia”, in uscita l’anno prossimo.

La popstar ha annunciato anche il suo nuovo tour europeo che la vedrà protagonista di un grande concerto a Milano il 30 aprile al Mediolanum Forum (unica data italiana). Il “Future Nostalgia” Tour toccherà le arene di tutto il mondo e partirà da Madrid il 26 aprile 2020 (con un’ultima data a Dublino il 19 giugno).

Il primo singolo estratto dal disco, “Don’t Start Now”, è la hit mondiale del momento con oltre 170 milioni di stream ad oggi. Il brano ha debuttato alla #1 su iTunes Global, è in top 10 nella classifica radio europea ed è attualmente in top 20 in quella americana. La cantante ha presentato la canzone agli European Music Awards 2019, agli American Music Awards e agli ARIA 2019: esibizioni live che hanno catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il globo.

Riguardo al nuovo disco “Future Nostalgia”, Dua ha dichiarato: “quello che volevo fare con il mio nuovo album era uscire dalla mia comfort zone e mettermi alla prova, così da creare brani che potessero suonare come certe hit pop che adoro e sono rimaste nella storia. Ho voluto però che questi brani fossero miei e basati sulla mia esperienza. Sono stata ispirata da tantissimi artisti che amo: da Gwen Stefani a Madonna, da Moloko a Blondie, passando per gli Outkast solo per nominarne alcuni”.

Dua ha poi proseguito: “Dopo tutto il tempo trascorso in tour con la mia band volevo che ‘Future Nostalgia’ fosse realizzato con veri strumenti musicali e suonato live, seppur caratterizzato da una produzione elettronica moderna. Il mio sound è maturato con me, mi sento più adulta ora ma ho mantenuto la stessa sensibilità pop del mio primo disco. Ricordo che quando ero in viaggio verso un programma radiofonico a Las Vegas e pensavo a quale direzione musicale prendere per il mio secondo disco, ho finalmente realizzato che volevo creare qualcosa che fosse nostalgico ma anche fresco e futuristico allo stesso tempo”.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 9.00 di venerdì 6 dicembre su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e http://www.ticketone.it.

I pacchetti VIP del tour includono “Dua’s House Party” che sarà disponibile su https://vipnation.eu/Dualipa.

Diverse misure saranno intraprese per contrastare il bagarinaggio online, con biglietti nominali in UK, con opzioni di rivendita da fan a fan e limiti nell’acquisto dei biglietti. Una parte del costo dei biglietti sarà devoluta in beneficenza all’Unicef e alla Sunny Hill Foundation.

Calendario del tour europeo:

Apr 26th Madrid Wizink Centre

Apr 28th Barcelona Palau Sant Jordi

Apr 30th Milan Mediolanum Forum

May 02nd Antwerp Sportspaleis

May 04th Paris Accorhotels Arena

May 05th Cologne Lanxess Arena

May 07th Amsterdam Ziggo Dome

May 10th Copenhagen Royal Arena

May 12th Stockholm Ericsson Globe

May 13th Oslo Spektrum

May 15th Hamburg Barclaycard Arena

May 17th Berlin Mercedes-Benz Arena

May 19th Vienna Stadthalle

May 20th Munich Olympiahalle

May 26th London The O2

May 27th London The O2

Jun 01st Manchester Arena

Jun 04th Leeds First Direct Arena

Jun 07th Cardiff Motorpoint Arena

Jun 10th Birmingham Arena

Jun 13th Newcastle Utilita Arena

Jun 15th Glasgow The SSE Hydro

Jun 18th Dublin 3Arena

Jun 19th Dublin 3Arena

