TESISQUARE®: una soluzione a supporto delle cure mediche

Da Internet of Things ad Internet of People: la visione di Tesisquare® a supporto delle cure mediche.

Premiata al Digital Awards 2019 per l’implementazione di tecnologie complesse in ambito digital health.

Bra (CN), 28.11.2019. TESISQUARE®, partner tecnologico specializzato nella progettazione e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi, è stata premiata agli AboutPharma Digital Awards 2019 con la soluzione TESI eViSuS®, sistema avanzato di telehealth per la formazione, l’assistenza e la cura a distanza di pazienti affetti da patologie croniche.

“Trasformare il paradigma Internet of Things in Internet of People significa mettere la tecnologia al servizio del paziente e del sistema sanitario, superando così le barriere ed i limiti spazio-tempo per garantire una migliore qualità di vita dell’assistito ed una maggiore aderenza alla terapia – dichiara Massimo Crivello, Business Line Executive di TESISQUARE®. In quest’ottica – continua Crivello – TESI eViSuS® conferma l’impegno costante di TESISQUARE® verso l’innovazione delle proprie piattaforme e soluzioni, in grado di connettere persone, tecnologie e processi”.

Ideato dal Dott. Giusto Viglino, Direttore di Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Lazzaro di Alba – ASLCN2 in collaborazione con TESISQUARE®, il sistema TESI eViSuS® si pone come partner virtuale in grado di creare una rete tra ospedali, medici, infermieri, volontari e pazienti in grado di migliorare la qualità di vita e la soddisfazione degli assistiti grazie alla gestione da remoto e ad un servizio di assistenza efficace e personalizzato.

“TESI eViSuS® consente di realizzare a distanza: il training ai pazienti o ai caregiver, un supporto ai pazienti che non sono in grado di gestire in modo autonomo le terapie, il monitoraggio dei pazienti con complessità clinica elevata o difficoltà nei trasferimenti da e verso i centri medici – spiega il Dott. Giusto Viglino. Il sistema consente così di ridurre il rischio di ricovero ospedaliero e di abbandono correlato a complicanze, con effetti sull’empowerment e l’autonomia del paziente nella cura”.

La soluzione TESI eViSuS® si avvale di un totem dotato di telecamera e di impianto audio, facilmente trasportabile presso l’abitazione del paziente, che permette di far dialogare pazienti e strutture ospedaliere attraverso una semplice connessione a internet. Questo modello di assistenza e cura a distanza consente di realizzare una maggiore integrazione tra ospedale e territorio rendendo più equo, efficace e meno costoso l’accesso alle cure. Il sistema di telehealth è attualmente attivo in 10 centri ospedalieri e di cura distribuiti su tutto il territorio nazionale.

TESISQUARE® è un partner tecnologico specializzato nella progettazione e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi, pensati per potenziare i processi di interazione dei molteplici touchpoint e attori della value chain estesa: produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Fondata nel 1995 a Bra (CN), l’azienda opera a livello nazionale e internazionale in Olanda, Francia, Spagna e Germania, con partnership attive in USA e Russia. Nel 2018 la customer base ha raggiunto una presenza in 37 paesi, mantenendo con orgoglio il tasso di customer retention del 99,7%.