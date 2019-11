Palazzo Mezzanotte: la mostra “Bell’Italia 400. il valore della bellezza”

Il mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot presenta “Bell’Italia 400. Il valore della bellezza” all’interno del calendario di Bookcity 2019. L’evento, realizzato in collaborazione con Borsa Italiana, è dedicato ai 400 numeri della rivista Bell’Italia e si tiene nella Sala Big – Borsa Italiana Gallery di Palazzo Mezzanotte in piazza degli Affari a Milano.

Un video di Andrea Pistolesi introduce al viaggio nel patrimonio artistico e paesaggistico italiano compiuto dalla rivista in 33 anni di pubblicazione (https://bit.ly/34vAVCG). In esposizione, le 400 copertine della rivista, alcune fotografie di Gabriele Croppi tratte dal servizio che Bell’Italia dedica, sul numero di novembre, a Palazzo Mezzanotte, storico edificio degli anni Trenta sede di Borsa Italiana. In rassegna anche due illustrazioni originali di Francesco Corni che ricostruiscono la Milano romana e il suo teatro, i cui resti sono visibili nell’Area Scavi del palazzo.

Sponsor dell’evento è Ricoh, fornitore globale di tecnologia per le aziende da oltre 80 anni. La mostra sarà visitabile gratuitamente venerdì 15 dalle ore 16,30 alle 19,30, sabato e domenica dalle 10 alle 19,30, in occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo Mezzanotte per gli eventi di Bookcity.

Da oltre 80 anni Ricoh contribuisce alla trasformazione degli ambienti di lavoro proponendo soluzioni per la gestione dei documenti, IT services, communication services, commercial and industrial printing e sistemi IoT.

Con un fatturato complessivo superiore a 341 milioni di Euro (al 31 marzo 2019), Ricoh Italia può contare su oltre 1.200 collaboratori e una struttura commerciale articolata e capillarmente distribuita sul territorio. È infatti composta dalle Filiali di Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo e da numerose agenzie con localizzazione provinciale. Importante anche la struttura Indiretta, composta da 150 partner specializzati e distribuiti su tutto il territorio internazionale.

Per rafforzarsi ulteriormente nel settore ICT nel 2015 Ricoh Italia ha acquisito le attività di NPO Sistemi, player di riferimento nel mercato degli IT Services, e nel 2019 quelle di Mauden, importante system integrator con un’offerta che include data centre, infrastrutture IT, intelligenza artificiale e business intelligence.

Ricoh è un’azienda orientata all’innovazione non sono nell’ambito delle tecnologie ma anche in quello dei servizi a valore aggiunto. Affianca il cliente in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza iniziale allo sviluppo, dalla formazione degli utenti all’assistenza tecnica.