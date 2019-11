mariaFausta: esce il nuovo singolo “I’m betting on you”

Sulla scia del suo primo album solista “Million Faces” e dopo aver firmato la colonna sonora dello spettacolo teatrale ‘Doll is mine’ (in scena a Parigi, e poi a Palazzo Venezia a Roma) e del recente ‘Non domandarmi di me, Marta mia”, la cantautrice polistrumentista mariaFausta, torna con un nuovo singolo che segna un’evoluzione e al tempo stesso una rottura con il passato.

«In questo nuovo disco ho scelto una forma parecchio istintiva della canzone, accompagnata dalla classica band elettrica per cui ho scritto ogni nota di questo album.» racconta mariaFausta «C´è sicuramente un po’ meno di intimità rispetto al primo disco, ma molto più entusiasmo e voglia di divertirmi, al di fuori dei tempi che stiamo vivendo che reputo spesso permeati dal desiderio di compiacere gli altri. Quindi, per me, è come una seconda crisi adolescenziale in cui mi ribello all´intero sistema artistico, cercando di mantenere sempre viva la mia identità musicale e le mie scelte quando dettate da sincerità intellettuale.»

“I’m betting on you”, sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming il 29 novembre. Da oggi è possibile il pre-save su Spotify -> https://show.co/zjMd0Yn

Anche il videoclip del brano, diretto da Martha Micali, sarà online domani. A questo link il teaser: https://www.youtube.com/watch?v=YMN6bf_TF-U

“Cerco di non arrendermi alle catene dell´alienazione, quest´ultima intesa come medicina ai dubbi e alle incoerenze a cui spesso andiamo incontro. – spiega mariaFausta – In un sistema in cui la veloce crescita tecnologica e il progresso non camminano di pari passo con la crescita emotiva, e in cui non c’è ancora nessuna consapevolezza del passato, l´unica risposta possibile rimane l’Amore”.

Il brano è cantato, scritto e arrangiato da mariaFausta, che ha anche suonato synth, violino, archi e drums programming. Gli altri musicisti sono Antonio Amante Reynolds chitarra, Massimo Pino basso e Stefano Sgrò batteria.

Seguiranno una serie di appuntamenti live, in attesa del nuovo album in uscita il prossimo anno.

Per info e aggiornamenti visitare il sito mariafausta.com e i suoi profili social.

Maria Fausta Rizzo, in arte mariaFausta, inizia lo studio della musica a 14 anni. Si diploma in violino al Conservatorio Corelli di Messina, in jazz al CMDL in Francia e in direzione d ́orchestra all’European Conducting Academy di Vicenza. Coltiva fin da bambina la passione per il canto, lontana da ogni tipo di ‘standardizzazione’ della tecnica vocale e esplora la propria dimensione espressiva, in tutte le sue forme. Collabora con formazioni di tutti i generi dal barocco alla musica pop, l´elettronica, il rock classico e progressive, il blues e il jazz. E´ leader dello Spell trio per 12 anni. A 17 anni esce l’album “The spell trio. An album of progressive and jazz” nel quale, oltre agli arrangiamenti in comune e l’interpretazione di ‘The captain of her heart’ di Kurt Maloo dei Double (con cui mariaFausta collabora come violinista nel disco “Summer Better Times”), sono inseriti due suoi brani originali: “The Battle of black and white”, interamente composto, suonato, cantato, arrangiato e registrato da lei sotto forma di assolo e la ballad “Land of Heaven”. Attiva in live e concerti in diversi Paesi tra i quali Italia, Francia, Cina, Spagna e Svizzera. Recente la sua partecipazione a diversi concerti in Svizzera con l´orchestra fiati di Wangen. In Francia, dove ha vissuto per diversi anni, suona anche al prestigioso Festival di Samois su Seine. Non ha mai abbandonato l´amore per la musica classica che continua a scoprire sia come didatta che come professore d´orchestra. Rientrata da una tournée orchestrale in Cina nelle città di Tianjin e Harbin, ha iniziato una nuova esperienza come compositore di musiche per la scena teatrale.

Negli ultimi tre anni scrive colonne sonore per le librerie televisive di R.T.I. Mediaset si dedica al suo progetto personale “Million Faces” che, nel corso del 2018, presenta durante un tour con Le Orme, opening per Will Hunt, al Fim a Milano, in concerto al Consolato Italiano di Istanbul per la Festa della Repubblica, alla rassegna per Palermo Città della Cultura, in tour in Francia e in molte altre prestigiose manifestazioni. Collabora con grandi musicisti tra i quali: Olivier Ker Ourio, Didier Del Aguila e Didier Lockwood con cui duetta a Parigi durante la presentazione dell’album al Theatre de Nesle. Attualmente è al lavoro per terminare le registrazioni per il nuovo album, la cui uscita è prevista per il prossimo anno, e anticipato dal singolo “I’m betting on you” il 29 novembre 2019.

www.facebook.com/mariaFausta.mF

www.instagram.com/mariafausta_

www.twitter.com/MARIA_FAUSTA_

www.youtube.com/mariafausta