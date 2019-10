Tiscali: il brano di Roberta Di Mario nel nuovo spot

È “Valzer in A Minor”, della pianista e compositrice Roberta Di Mario, il potente brano che accompagna lo spot del ritorno in TV di Tiscali, la nota azienda di telecomunicazioni.

Da domenica 29 settembre, è on air la nuova campagna “Onlife” firmata dall’agenzia Beulcke +Partners. Lo spot sarà trasmesso sulle principali emittenti nazionali e su tutte le piattaforme online e social.

La regia è dell’inglese Howard Greenhalgh, uno dei più stimati autori di video musicali oltre che di campagne pubblicitarie, il quale ha lavorato con artisti del calibro dei Muse, George Michael e Pet Shop Boys

“Valzer in A Minor” consola e disturba, così come deve fare ogni forma d’arte in genere, come la musica e le onde del Mar Mediterraneo. Un valzer che anticipa e a tratti svela “Disarm”, il nuovo disco che Roberta Di Mario è in procinto di pubblicare. “Disarm” è un progetto di pianismo contemporaneo, un concept album che racconta del dis-armarsi, in ogni senso e direzione, e uscirà nuovamente con etichetta Warner Music Italy.

Biografia

Roberta Di Mario: compositrice/pianista. Diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio di Parma, oggi viene definita artista post/neo classica.

Compositrice in un mondo di compositori, non lascia nulla fuori dal suo mondo creativo: teatro, musical, jazz, pop, ambient, soundtrack, elettronica creano in lei uno stile unico con una particolare cifra distintiva.

Debutta nel 2011 con il suo primo album Tra il tempo e la distanza (Alfa Music), seguito nel 2014 da Lo stato delle Cose (Irma Records) con la collaborazione del produttore Pietro Cantarelli. Un doppio progetto che vede ben distinte le due anime artistiche in due differenti cd: Songs (musica e parole) e A Walk on the piano side (solo strumentale). Nello stesso anno compone Hands, soundtrack per il film Vivere il mondo di Botero eseguita in occasione della mostra internazionale di Botero in Italia e Giappone, e apre la mostra di arte indiana alla Biennale di Venezia con India the reveald mysteries.

A dicembre 2016 è impegnata in una serie di concerti a New York City ospite del Consolato italiano per l’evento Meet the new Italian Music Artist in NY.

Nel 2017 esce Illegacy, il suo ultimo album di inediti pubblicato con etichetta Warner Music: dieci tracce che raccontano tanto di lei, ma soprattutto i suoi ascolti e il suo modo di percepire la musica, in tutti i suoi universi sonori e visivi.

Il 2018 la vede impegnata in una serie di concerti di piano solo in giro per l’Italia e l’Europa tra cui Bologna, Taormina, Arezzo, Milano, Pantelleria e Düsseldorf, partecipa a Piano City Milano come pianista ufficiale di Radio Monte Carlo, è ospite alla rassegna Il Tempo delle donne alla Triennale di Milano e al Steinway Piano Festival a Cremona e partecipa a Piano City Palermo.

Scrive la soundtrack Valzer in A Minor per l’operazione culturale Radici. Una testata online, che vuole trattare il tema dell’immigrazione senza pregiudizi, con coraggio e verità. Lo scorso dicembre il quotidiano Repubblica.it ha pubblicato un’anteprima del video prodotto per questo brano.

A maggio è uscito il singolo intitolato “Leda and the Swan” che ha anticipato l’uscita del nuovo Concept Album “Disarm” previsto in autunno su etichetta Warner Music.

Tra i suoi impegni recenti: la partecipazione al Festival della Disobbedienza lo scorso aprile, l’anteprima di PianocityMi 2019 il 16 Maggio (evento in collaborazione con Apple) e l’esibizione sempre per PianocityMi il 18 maggio ai giardini della GAM.

A settembre 2019 la soundtrack “Valzer in A Minor” è stata scelta da Tiscali per il nuovo spot dell’azienda.

Roberta Di Mario è artista Steinway.