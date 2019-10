Serie A Femminile, risultati e classifiche seconda giornata

La seconda giornata della Serie A Femminile lancia le campionesse in carica dell’Arredissima Villorba e l’HBS Colorno in vetta alla classifica del Girone 1, con le trevigiane che piegano l’UR Capitolina per 50-0 e le provinciali parmensi che dominano il derby con CUS Ferrara per 44-0.

Vincono di misura, nella sfida più combattuta di giornata, le ragazze del CUS Torino che espugnano 8-10 la casa della Red Panthers trevigiane.

Nel Girone 2 secondo successo consecutivo per la coppia di testa formata dal Chicken Cus Pavia, che annienta 59-0 il CUS Genova, e dal CUS Milano che in visita alle Lions Tortona passa senza problemi 0-88. Completa il trittico di successi lombardi nel girone il primo successo delle Mastine di Parabiago che piegano per 60-0 il Biella.

Vittoria-record per il Riviera del Brenta nel Girone 3, con un 104-0 a spese del Romagna che proietta le brentane in testa alla classifica insieme al Verona Rugby che, al contrario, fatica per portare a casa la seconda vittoria stagionale fermando in casa, 10-7, il Kawasaki Robot Calvisano.

Sole al comando, nel Girone 4, le Belve Neroverdi aquilane che battono 89-5 il Frascati Union, mentre le Donne Etrusche inseguono a quattro lunghezze dopo il 38-0 interno all’Amatori Torre del Greco e il Montevirginio espugna il campo del CUS Pisa 5-35.

Serie A Femminile – Girone 1 – II giornata

Arredissima Villorba v UR Capitolina 50-0 (5-0)

HBS Colorno v CUS Ferrara 44-0 (5-0)

Red Panthers Treviso v Itinera Cus Torino 8-10 (1-4)

Riposa: Valsugana Rugby Padova

Classifica: Arredissima Villorba Rugby e HBS Colorno punti 10; Valsugana Rugby Padova* 5; Itinera CUS Torino 4; Red Panthers Treviso 1; CUS Ferrara e UR Capitolina* 0

*una in meno

Serie A Femminile – Girone 2 – II giornata

Le Mastine Parabiago v Biella RC 60-0 (5-0)

Lions Tortona Rugby v CUS Milano 0-88 (0-5)

Chicken CUS Pavia v CUS Genova 59-0 (5-0)

Riposa: Rugby Monza 1949

Classifica: Chicken CUS Pavia e CUS Milano punti 10; Rugby Monza 1949* e Le Mastine Parabiago 5; CUS Genova*, Biella RC e Lions Tortona 0

*una in meno

Serie A Femminile – Girone 3 – II giornata

Verona Rugby v Kawasaki Robot Calvisano 10-7 (4-1)

Fifteen Wilds All Bluff Mutina v Rugby Stanghella – non disputata, in attesa di decisioni del GSN

Rugby Riviera 1975 v Romagna RFC 104-0 (5-0)

Classifica: Rugby Riviera e Verona Rugby punti 9; Fitfteen Wilds All Bluff Mulina* e Romagna RFC 2; Kawasaki Robot Calvisano 1; Rugby Stanghella* 0

*una in meno

Serie A Femminile – Girone 4 – II giornata

Donne Etrusche Rugby v Amatori Torre del Greco 38-0 (5-0)

Cus Pisa v MonteVirginio Rugby 5-35 (0-5)

Rugby Belve Neroverdi v Rugby Frascati Union 89-5 (5-0)

Classifica: Belve Neroverdi punti 10; Donne Etrusche 6; MonteVirginio Mini Rugby e CUS Pisa 1; Amatori Torre del Greco* 0; I Puma Bisenzio* e Rugby Frascati Union -4

*una in meno