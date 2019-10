James Morrison feat Francesca Michielin

Esce il 18 ottobre “Glorious” Il nuovo singolo con la partecipazione di Francesca Michielin

Il cantautore arriverà in Italia per un’unica, imperdibile data, il 17 ottobre all’Alcatraz di Milano

Oltre quattro milioni di album venduti, quattro tour mondiali, un Brit Award ricevuto a soli 21 anni come “miglior artista maschile”, James Morrison è salito alla ribalta più di dieci anni fa grazie al singolo di successo “You Give Me Something”, tratto dal suo album di debutto “Undiscovered”.

Il cantautore britannico torna con un nuovo singolo in uscita venerdì 18 ottobre nelle radio e sulle piattaforme digitali per Artist First.

Con queste parole Morrison parla del nuovo brano “Quando Claudio Ferrante di Artist First mi ha proposto Francesca per una cosa speciale in Italia, sono rimasto affascinato e sorpreso dalla sua voce e dalla sua cultura musicale … Francesca Rocks!”.

“Glorious” è un’inedita versione del brano contenuto nel suo ultimo disco e vede la partecipazione di Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale.

“Le canzoni di James Morrison sono in qualche modo diventate la colonna sonora dei miei ricordi d’infanzia e di adolescente” racconta Francesca Michielin “Sono onorata di far parte di questo progetto internazionale, di cantare in inglese con un grande artista e di aver avuto la possibilità di scrivere, anche in italiano, l’emozione che in Glorious è proprio quel sentimento giovanile che a distanza di tempo continua a rimanere acceso.”

Dopo quattro tour in giro per il mondo che hanno collezionato decine di spettacoli sold out, James Morrison è pronto a tornare il 17 ottobre all’Alcatraz di Milano per un’unica imperdibile data italiana durante la quale presenterà, in anteprima, il nuovo singolo.

Website www.jamesmorrisonmusic.com/

Instagram @jamesmorrisonok

Facebook @jamesmorrison

Twitter @JamesMorrisonOK

YouTube JamesMorrison