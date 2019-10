Il Museo Omero: la Banca d’Italia presenta il libro tattile

Domani Mercoledì 23 ottobre dalle ore 9.30 presso la Sala conferenza Museo Tattile Statale Omero.

Il Museo Omero ospita la Banca d’Italia che presenta il libro tattile “La banconota dei sensi: tocca con gli occhi, guarda con le mani. Le caratteristiche grafiche e di sicurezza delle banconote della serie Europa”.

Il libro è fruibile contemporaneamente da persone non vedenti e vedenti, con testi in Braille sovrascritti in nero e immagini stampate a rilievo.

Programma:

9.30 Accoglienza

9.45 Saluti del Presidente del museo Omero Aldo Grassini, del Direttore della Banca d’Italia Gabriele Magrini Alunno e del Presidente della Lega del filo d’oro Rossano Bartoli

10.00 La banconota come strumento di pagamento

10.20 Le banconote euro raccontano

10.40 Il libro tattile sulla serie Europa

11.00 Intervento a cura della Lega del filo d’oro

11.15 Esplorazione guidata dei materiali tattili

12.00 Visita del museo

Interverranno: Tiziana Torres (Servizio CGM), Alessia Lorieri (Sede di Roma), Alessandra Gotti (Servizio Affari generali) e Sabino Spartaco Palmieri (Sede di Ancona) della Banca d’Italia oltre alla testimonianza di Emanuela Storani (Istruttore di Mobilità e Orientamento della Lega del filo d’oro).

Info e Contatti:

ancona.segreteria@bancaditalia.it