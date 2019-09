Era l’estate del 1979 quando “Comprami” arrivò in cima alle hit parade italiane vendendo oltre mezzo milione di copie, vuoi risentire il brano dal vivo? Ti aspettiamo il 5 settembre in Piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio (VA), per cantarla con Lei ( ViolaValentino ), e celebrare cosi 40 fantastici anni del brano.

Durante la serata in collaborazione con I fiori di Hortives saranno presentati i fiori edibili e verrà degustato il gelato alla viola, L’essenza n°2. E poi TUTTI A CENA CON VIOLA VALENTINO E I GRANDI OSPITI DEL MEAT IN BUSTO al K Kaiseki Restaurant di Castellanza per una festa speciale sino a tarda ora e non per molti… Prenota direttamente!!