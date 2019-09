VF promuove giornate di volontariato sociale a Milano

Al via dal 10 al 13 settembre i “VF Purpose Days” , una settimana all’insegna del volontariato aziendale che permette a oltre 500 dipendenti della multinazionale di dedicare una giornata al supporto della comunità locale.

I dipendenti di VF saranno coinvolti in un’attività di supporto sociale sul territorio grazie alla collaborazione con l’associazione Retake Milano.

Le giornate di volontariato, che vedranno iniziative anche a Como, Varese, nel Canton Ticino e in altre 6 nazioni, vedono l’attivazione complessiva di oltre 25 progetti e il coinvolgimento di oltre 20 organizzazioni tra enti no-profit e municipalità locali.

“Le giornate di volontariato aziendale sono un’iniziativa che la nostra azienda promuove da diversi anni in tutta Europa. A partire dal 2014, le ore di volontariato effettuate in Europa dai nostri dipendenti sono state più di 20,000. Siamo orgogliosi di poter rinnovare anche quest’anno il nostro sostegno alle associazioni che operano nel territorio in cui viviamo e lavoriamo.- commenta Anna Maria Rugarli, Senior Director, Sustainability and Corporate Social Responsibility EMEA – “Quest’anno, per la prima volta, le iniziative si svolgono in contemporanea in Italia, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Russia, Francia, Turchia e, a seguire, in Spagna. La conferma di una missione condivisa a livello internazionale a essere non solo motore economico per il territorio, ma sostenitori di iniziative a vocazione sociale.”

Le Attività

Retake Milano è un’associazione onlus di cittadini volontari, che nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso interventi di riqualifica e valorizzazione dell’area metropolitana di Milano. Nel corso dei “Purpose Days”, i dipendenti VF supporteranno l’associazione collaborando ad attività di pulizia – quali raccolta rifiuti e rimozione di graffiti – presso il Parco Baden-Powell, area verde di oltre 35.000 metri quadri, che da tempo versa in una condizione di degrado che ne mina il valore paesaggistico e ambientale.

“Retake Milano da tre anni ha l’opportunità di collaborare con VF e i suoi dipendenti per il bene della città. – dichiara Andrea Amato, Presidente Retake Milano – Le attività che normalmente svolgiamo si rivolgono a cittadini, scuole e altre associazioni che vogliono riqualificare un luogo abbandonato o abbellire uno spazio di Milano che gli abitanti non apprezzano a causa del vandalismo. Quest’anno con VF torneremo a riprenderci un’area verde i cui arredi sono stati imbrattati e con un’attività di plogging toglieremo la micro spazzatura presente lungo l’Alzaia Naviglio Grande. Due attività diverse ma parimenti importanti perché gli spazi in cui si vive possano essere concepiti, in modo concreto, come un bene da proteggere e difendere che coinvolge non solo il benessere di chi li vive ma di tutti. Svolgere attività di volontariato civico con le imprese completa il quadro di una società dove tutti siamo responsabili per il futuro della città e tutti possiamo dare il nostro contributo per difenderla e per migliorarla.”

Da sempre, VF incoraggia in tutto il mondo i propri dipendenti a partecipare a progetti di responsabilità sociale e ha come obiettivo il raggiungimento di un milione di ore di volontariato a livello globale entro il 2025.

Dedicati a iniziative a sfondo sociale, ambientale e per il benessere degli animali, le giornate di volontariato o “VF Purpose Days” rispecchiano la visione aziendale di promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, volto al rispetto e al miglioramento delle persone e del pianeta. Alla base di questo impegno, la convinzione che ognuno di noi può essere un attore e motore di cambiamento.

VF Corporation

Fondata nel 1899, VF Corporation è fra le più grandi realtà al mondo nel settore abbigliamento, calzature e accessori nell’outdoor, active-lifestyle e workwear, con un portafoglio di marchi iconici tra cui Vans®, The North Face®, Timberland® e Dickies®. Attiva in numerosi Paesi, diverse categorie merceologiche e canali distributivi, VF agisce nel rispetto dei principi della responsabilità d’impresa e della sostenibilità ed è impegnata a sviluppare prodotti innovativi con l’obiettivo di creare valore a lungo termine per i propri clienti e azionisti. Per maggiori informazioni www.vfc.com