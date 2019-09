Nemi: torna il campionato di nuoto di mezzo fondo

Cresce l’attesa per Sabato 7 settembre presso il lago di Nemi di una delle più importanti tappe del Campionato Italiano di Nuoto di Mezzo fondo organizzato dal Comune di Nemi insieme alla F.I.N. Federazione Nazionale di nuoto.

Tanti atleti partecipanti. La giornata vedrà svolgersi una prima gara di mezzo fondo alle ore 10:30 ed una seconda di un Miglio Marino alle ore 14:30. Tra queste due competizioni quest’anno per la prima volta verrà proposto agli atleti e agli spettatori una serie di scenografici lanci con il paracadute con atterraggio direttamente in acqua. I lanci saranno effettuati dall’Associazione Nazione Paracadutisti d’Italia sezione Colline Romane. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo alla società Sportiva Lazio Paracadutismo, ENAV, Roma Radar e l’ufficio Aeroportuale di Ciampino.

Come sempre il sindaco Alberto Bertucci con l’amministrazione al completo parteciperanno attivamente all’organizzazione degli eventi. Saranno presenti in acqua per garantire la sicurezza degli atleti: La sezione sub della Protezione Civile Comunale coordinata da Josè Amici, la Polizia Nautica di Anzio e Nettuno, i sub dei Carabinieri sezione Tevere, la DNEM (Dipartimento Nazionale Emergenza in Mare) ed altri volontari con imbarcazioni a motore elettrico oppure a pagaia.

Il Centro ittico “Catarci” ospiterà la partenza e l’arrivo degli atleti di ogni categoria.

Una bellissima maratona in acqua, lungo il perimetro del lago con la premiazione finale dei vincitori alla presenza del primo cittadino Bertucci alle ore 17.00.

Come ogni anno torniamo a riproporre una manifestazione di alto livello sportivo – dichiara Alberto Bertucci – che intende promuovere Nemi anche per l’importante patrimonio ambientale come il lago ormai di livello internazionale per le sue particolarità e bellezze.

Anche – quest’anno – conclude Bertucci – è stata fondamentale la macchina organizzativa che conta decine di volontari della protezione civile ed esperti del settore come il tecnico federale Amedeo Spanò, il fiduciario del Coni Pierpaolo Manzetti e molti altri che voglio ringrazio per il lavoro svolto.L’evento si concluderà domenica con il saluto degli atleti venuti da fuori regione, con lo spettacolo musicale delle ore 17:00 in Piazza Umberto I con i Goodols.