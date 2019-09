Il Trenino Thomas arriva al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: un’area a tema tutta da scoprire!

Il Trenino Thomas è il treno più amato dai bambini di tutto il mondo: grazie alle avventure in giro per il mondo della locomotiva blu insieme a Sir Topham e ai suoi amici, i bambini hanno potuto scoprire tante curiosità del pianeta in cui vivono e imparare molto sul valore dell’amicizia!

Dopo innumerevoli viaggi Il Trenino Thomas è in arrivo in un posto molto speciale: a partire dal 21 settembre fino al 15 dicembre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli ospiterà un’area interamente dedicata al Trenino Thomas!

Questo museo è uno dei luoghi più iconici per le ferrovie italiane: è qui infatti che venne inaugurata la prima linea ferroviaria in Italia nel 1839 e dove venivano prodotte le macchine che correvano lungo i binari di tutta la penisola.

E’ proprio in questo storico museo che verrà allestita all’interno di uno dei padiglioni un’area ambientata nella Stazione del Trenino Thomas: lì i bambini potranno trovare non solo la famosa locomotiva blu ma anche gli altri personaggi principali della serie realizzati in legno! Con queste simpatiche mascotte i bambini potranno fotografarsi ed avere un ricordo molto speciale della loro visita al museo!

Inoltre non poteva mancare nei fine settimana, a partire dal 21 settembre e fino al 7 dicembre, un’area gioco dove i bambini potranno scoprire tutti i nuovi prodotti del Trenino Thomas e divertirsi con attività di colora&crea, grazie ad alcune hostess dedicate.

Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.museopietrarsa.it/ e le pagine Facebook https://www.facebook.com/MuseoPietrarsa/ https://www.facebook.com/IlTreninoThomasIT/

Trenino Thomas nasce dalla fantasia di un reverendo inglese, Rev. W. Awdry, che oltre 70 anni fa si inventò dei racconti di locomotive a vapore per il figlioletto che divennero presto un libro. La storia narrata nel libro diventò velocemente la franchise di successo globale che conosciamo oggi e che continua a divertire le famiglie in più di 100 Paesi in 40 lingue diverse attraverso molteplici piattaforme e formati che includono gli oltre 400 episodi per la TV, 11 film, 14 siti web in nove lingue, app, giocattoli (Trenino Thomas è la property numero uno nella categoria prescolari in UK e Australia a al numero due negli Stati Uniti), prodotti a licenza, libri e spettacoli dal vivo. Trenino Thomas ha vinto diversi premi prestigiosi, fra i tanti il Parent’s Choice Award, il Webby e il Licensing Award per la miglior property classica. La famosa locomotiva blu e i suoi amici invitano i bambini a entrare nel loro mondo fantastico viaggiando sulle rotaie di un treno. Insieme, bambini e locomotiva, partono per avventure senza tempo sperimentando le preziose lezioni di vita impartite dalle scoperte, l’amicizia e la collaborazione. Gli episodi di Trenino Thomas sono visti su più di 30 canali televisivi tra cui Cartoonito (IT), PBS KIDS (US), Super RTL (Germania), ABC Kids (Australia), NHK (Giappone),Five’s Milkshake! e Nick Jr. in Inghilterra. Gli episodi sono scaricabili da iTunes a You Tube. Per maggiori informazioni sul meraviglioso mondo di Trenino Thomas visitate www.thomasandfriends.com, facebook.com/thomasandfriends e Twitter @ThomasFriends