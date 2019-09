Canale 5 – Al Bano “È la mia vita”: il docu-film sulla vita e la carriera del cantautore pugliese – mercoledì 25 settembre in prima serata

Mercoledì 25 settembre 2019, in prima serata, Canale 5 trasmette “È la mia vita”, docu-film prodotto da EndemolShine Italy sulla vita e la carriera di Al Bano che racconta la carriera, le gioie e le sofferenze dello straordinario artista.

Al centro dell’appuntamento speciale gli aspetti più rilevanti della vita del cantautore pugliese: l’importanza della musica, le tappe della sua avventura professionale in Italia e nel mondo, l’amore per la famiglia. E ancora, la presenza fondamentale e costante della madre Jolanda, la fede, il ritiro dalle scene, il ritorno e il legame indissolubile con la sua terra e le sue radici.

Immagini inedite mostrano momenti mai raccontati della sua vita quotidiana. Tra questi, i giorni del ricovero in ospedale nel 2016, quando Al Bano fu sottoposto a un’operazione d’urgenza al cuore. Non mancano interviste esclusive a Romina Power e ai figli.

La cantante e attrice statunitense, con la quale il cantautore ha vissuto un’intensa e travagliata storia d’amore e intrapreso un sodalizio artistico di successo, è una presenza costante. Il docu-film si apre, infatti, con il backstage di uno dei loro concerti al Cremlino, per poi ripercorrere le tappe della loro vita insieme, affrontando anche il dolore e la ferita mai rimarginata per la scomparsa della figlia Ylenia.

Viene mostrato, inoltre, il dietro le quinte dello show “55 passi nel sole”, in omaggio ai suoi 55 anni di carriera.