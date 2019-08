VENERDÌ 23 AGOSTO A MESTRE (VE)

tra i protagonisti della 20° edizione del FESTIVAL SHOW

Nuovi appuntamenti live!

Venerdì 23 agosto la cantautrice ROSMY si esibirà in Piazza Ferretto a Mestre (VE) in occasione della ventesima edizione del Festival Show, il festival itinerante dell’estate italiana. Per l’occasione Rosmy proporrà “FAMMI CREDERE ALL’ETERNO”, brano attualmente in radio ed estratto dal suo ultimo disco, “UNIVERSALE” (pubblicato e distribuito da Azzurra Music).

«Il Festival Show ti permette di entrare in contatto diretto con un pubblico pazzesco; ecco perché ho deciso di portare un messaggio forte con il brano “Fammi credere all’eterno” – dichiara Rosmy –Se pensi all’eternità pensi a un intervallo di tempo illimitato. Io invece penso solo a un momento legato a una scelta: essere liberi di viversi l’eternità che si vuole e soprattutto finché si vuole. L’eterno siamo Noi».

“FAMMI CREDERE ALL’ETERNO”, caratterizzato da toni pop-rock e un ritmo incalzante e coinvolgente, descrive due anime dannate che si sfuggono ma due corpi che si attraggono e un amore che si sta spegnendo nell’illusione che tutto vada bene per poter andare avanti ancora e continuare a credere che sia per sempre. Proprio con questo brano, che vanta la produzione artistica di Enrico “Kikko” Palmosi, Rosmy si è esibita sul palco dell’Ariston per la finale di Sanremo Rock 2019.

Il video di “FAMMI CREDERE ALL’ETERNO”, che vede tra i protagonisti Giovanni Storti, del noto trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, è visibile al seguente link: youtube.com/watch?v=1L5p9IL5568.

Rosmy sarà inoltre impegnata in nuove date dal vivo come special guest:

13 agosto “Miss Mondo Italia” a Latronico (PZ)

14 agosto “Miss Mondo Italia” a Pignola (PZ)

15 agosto “Miss Mondo Italia” a Viggiano (PZ)

17 agosto “Basilicata Tour 2019 HD (Harleysti di Basilicata)”a Sant’Agata di Puglia (FG)

18 agosto “Miss Mondo Italia” a San Chirico Nuovo

19 agosto “Miss Mondo Italia” a Genzano di Lucania (PZ)

20 agosto “Miss Mondo Italia” a Laurenzana (PZ)

21 agosto “Miss Mondo Italia” a Ruoti (PZ)

Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, si è distinta in questi anni per il suo impegno nell’affrontare con la sua musica tematiche sociali importanti come: il bullismo, il “ghosting”, l’eutanasia, l’indifferenza della gente e la frenesia del mondo moderno. E’ una cantautrice, attrice e interprete erede della famigliaTrichitella, musici e girovaghi di arpa e violino, che hanno portato a New York e Parigi la tradizione“dell’arpa Viggianese”. La sua voce è presente in vari spettacoli teatrali portati in scena in diverse città italiane recitando e cantando in importanti Festival con MoniOvadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e Rodolfo Maltese del Banco del Muto Soccorso. È vocalist del gruppo “The Music Family” dei fratelli Tempone. Il suo percorso musicale come cantautrice inizia nel 2016.Proprio in quell’anno con “Un istante di noi”, prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi si aggiudica il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 2016” e il premio“Miglior brano radiofonico”. Con il singolo“Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018. Agennaio 2019 esce il suo disco d’esordio, “Universale”, anticipato in radio dal singolo “L’amore è rincorrersi”. Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in Finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

www.facebook.com/RosmyOfficialPage

www.instagram.com/rosmyofficial/

www.rosmy.net