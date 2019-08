‘Made in Italy’. Firmato l’accordo Mediaset – Amazon

Accordo firmato oggi tra Mediaset e Prime Video, il servizio di video streaming di Amazon, su “Made in Italy”, attesa serie tv italiana.

Si tratta di un accordo commerciale di grande rilievo, un doppio esordio per entrambe le società:

per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming di terzi

per la prima volta in Italia Prime Video investe sui diritti di prima visione per un contenuto seriale italiano di alta qualità

“Made in Italy” andrà in onda in anteprima e in esclusiva online su Prime Video nel prossimo autunno e successivamente in prima tv assoluta su Canale 5.

Al centro di “Made in Italy”, otto episodi da 50 minuti, la nascita del sistema moda italiano, un’eccellenza che negli Anni Settanta ha saputo competere con l’affermata concorrenza internazionale raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato dalla casa di produzione TaoDue del gruppo Mediaset.

Protagonisti di “Made in Italty” Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff.

Mediaset esprime soddisfazione per un accordo che vede l’esordio nel ruolo inedito di content provider internazionale. Si tratta di un’intesa rilevante con un partner di prima grandezza come Prime Video, servizio di streaming globale che ha scelto un prodotto ideato e realizzato dalla TaoDue del Gruppo Mediaset in coproduzione con The Family, per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia. Un riconoscimento oggettivo della qualità produttiva e della modernità della nuova linea editoriale dei contenuti seriali Mediaset. Un apprezzamento significativo in termini economici e gratificante in termini artistici.