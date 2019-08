EISA Awards 2019: il trionfo di Fujifilm con GFX 100 e X-T3

FUJIFILM Corporation (Presidente: Kenji Sukeno) è lieta di annunciare che FUJIFILM GFX 100 e FUJIFILM X-T3 hanno ricevuto premi prestigiosi all’EISA 2019.

La giuria dell’EISA*1 – Expert Imaging and Sound Association – ha premiato FUJIFILM GFX 100 con il premio “Best Product 2019 – 2020, Camera Innovation” e FUJIFILM X-T3 “Best Product 2019 – 2020, Advanced Camera”.

Le fotocamere e gli obiettivi della serie FUJIFILM X e GFX, progettati e costruiti per la massima resa di qualità dell’immagine, dal design ricercato e dal funzionamento semplice, hanno costantemente trionfato ai premi EISA negli ultimi 8 anni. Toshi Lida, General Manager delle Divisioni Optical Device ed Electronic Imaging, ha commentato così questo successo: “Siamo molto lieti di essere stati premiati da EISA. Entrambe queste fotocamere si stanno rivelando molto popolari e il loro successo testimonia i nostri anni di investimenti in sensori, processori e tecnologie ottiche. Il mio team lavora con passione per soddisfare al meglio i nostri clienti. Sono entrambi modelli molto richiesti, questo premia tutti i nostri sforzi volti a presentare prodotti altamente tecnologici. In particolare, la richiesta di GFX 100, ha ampiamente superato le nostre aspettative.”.

FUJIFILM GFX 100 – EISA CAMERA INNOVATION 2019-2020

Commentando GFX 100, i giudici hanno dichiarato: “Con GFX 100, Fujifilm ha realizzato una fotocamera di medio formato da 100 megapixel che non soffre delle restrizioni solitamente associate ai sistemi a sensore di grandi dimensioni e ad alta risoluzione. GFX 100 è dotata di stabilizzatore di immagine all’interno del corpo macchina e può essere così utilizzata per riprese a mano libera in un ventaglio molto più ampio di condizioni e situazioni di scatto. Il meccanismo dell’otturatore, montato a molla, è isolato dal sensore, riducendo al minimo il rischio di vibrazioni che potrebbero incidere sulla nitidezza. GFX 100 è anche la prima fotocamera di medio formato a offrire il rilevamento di fase sul sensore, con conseguente autofocus molto più veloce. Inoltre, è la prima fotocamera di medio formato a girare video 4K senza ritagli di campo visivo.”.

FUJIFILM X-T3 – EISA ADVANCED CAMERA 2019-2020

Commentando X-T3, i giudici hanno dichiarato: “Con X-T3, Fujifilm porta il suo popolare sistema X a un livello superiore. Il nuovo sensore di immagine X-Trans CMOS 4 da 26 megapixel non richiede un filtro passa-basso e quindi offre immagini insolitamente dettagliate. La fotocamera è dotata di messa a fuoco automatica estremamente veloce e di scatti continui fino a 30 fps; tutto ciò la rende adatta per la fotografia di azione. La modalità video è altrettanto impressionante, offrendo registrazioni 4K a 60fps insieme a funzionalità professionali come F-Log e Hybrid Log Gamma. I fotografi che non necessitano di tutte le funzionalità avanzate di X-T3 dovrebbero anche prendere in considerazione il suo modello gemello meno costoso, ossia X-T30.”.

Per ulteriori informazioni, visitare https://fujifilm-x.com/en-gb/cameras/gfx100/ e https://fujifilm-x.com/en-gb/cameras/x-t3/

*1 EISA (Expert Imaging and Sound Association) è una collaborazione tra, attualmente, 55 delle più autorevoli riviste specializzate internazionali in consumer electronics. Questi periodici e siti Web forniscono revisioni tecniche regolari e indipendenti sui nuovi prodotti e abbracciano l’intera sfera dell’elettronica di consumo. Le riviste affiliate si estendono oltre all’Europa in oltre 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Hong Kong e India. Tutti contribuiscono, con la loro esperienza a premiare prodotti di sei diverse categoria, ossia Audio, Fotografia, Video, Home Theatre, Elettronica In-Car e Dispositivi Mobili.