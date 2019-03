Bella cerca casa urgentemente

Lei si chiama BELLA ha 9 anni e se non si trova subito adozione a fine mese la porteranno in canile dopo 9 anni vissuta in casa amata e coccolata!

Purtroppo per gravi motivi di salute il suo amico umano è stato portato in una struttura sanitaria e li rimarrà e lei si è ritrovata sola in quella casa dove ha vissuto felicemente per 9 anni. MOMENTANEAMENTE dei vicini di casa si stanno occupando di lei portandole del cibo ma a fine mese il proprietario di quella casa la affittera’ ad altri quindi la cagnolina sarà portata in canile😫

Il padrone di Bella non ha figli e i parenti non ne voglio sapere nulla di lei😞

Canile per lei significherà depressione e morte!!

C’È QUALCUNO DI BUON CUORE CHE VOGLIA DARLE LA POSSIBILITA DI FARLE VIVERE GLI ULTIMI ANNI FELICE??

È vaccinata e chippata. Pesa intorno ai 13kg. Arriverà in tutta Italia con staffetta autorizzata dopo colloquio preaffido e firma modulo adozione

Per chi fosse interessato e ha un cuore immenso contatti

GRAZIELLA 320 4805915

