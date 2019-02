Analisi Bia e consigli nutrizionali

SABATO 16 FEBBRAIO CI SARA’ LA GIORNATA DEDICATA ALL’ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA CON CONSIGLI NUTRIZIONALI!!!👩‍⚕️

📌a Milano in zona Isola presso lo studio FISIOISOLA in Via Cola Montano 3.

⏰ Dalle ore 9.30 alle ore 20.00



A cosa serve???

Per determinare:

🔸Â Il proprio stato nutrizionale

🔸 La massa cellulare attiva che è strettamente correlata alla massa muscolare

🔸Â La Percentuale di massa grassa

🔸Â Il grado di sovrappeso o obesitĂ

🔸Â Lo stato di idratazione, in particolare analizza i quantitativi di Fluidi Intra ed Extracellulari.

🔸Â Il metabolismo basale

L’analisi con un analizzatore di impedenza professionale é utile per valutare:

👉Â la necessitĂ di una visita nutrizionale

👉Â i progressi della composizione corporea durante il percorso nutrizionale e di allenamento

Solo su prenotazione:Â Â 📧Â mascaretti.federica@nutrit iongoals.eu

📞Â 3713303964