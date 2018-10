“Young and Dangerous”, il nuovo lavoro dei The Struts, è in uscita il 26 ottobre.

Il quartetto glam rock nato nel 2009 pubblica il suo secondo album, a distanza di due anni da “Everybody Wants” (2016).

“Young and Dangerous” è un concentrato di energia, un invito ad imbracciare nuovamente la chitarra elettrica. È stato anticipato dai singoli “Primadonna Like Me”, “Body Talks”, “Bulletproof baby” e “Fire (part 1)”. Proprio quest’ultimo brano presenta la band – “giovane e pericolosa”, appunto – che non riesce a trattenere il proprio fuoco interiore. E, anzi, lo canta a gran voce nel suo inno glam.

La band inglese ha aperto in passato i live di Guns ‘N’ Roses, Rolling Stones, Motley Crue, The Who e Foo Fighters, conquistando un posto d’onore tra le rock band contemporanee. I The Struts torneranno in Italia nel 2019, con un live ai Magazzini Generali di Milano il prossimo 2 marzo.

