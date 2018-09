Premio di Filosofia “Alla Ricerca dell’Anima”

É stato pubblicato il bando di concorso del Premio Nazionale di Filosofia, indetto dagli Amici di L. Ron Hubbard e giunto alla sua terza edizione.

‘Dove abita il bello?’ è il tema proposto a tutti i partecipanti che desiderino scrivere un saggio filosofico inedito che potrà avere la lunghezza di lettura massima di quindici minuti (quantificabile in due o tre pagine dattiloscritte nel formato A4).

Il concorso è gratuito ed è aperto a tutte le persone maggiorenni residenti in Italia. Tutte le opere dovranno essere inviate via mail all’indirizzo segreteria@premiodifilosofia.it, unitamente alla scheda di partecipazione, inviata dalla segreteria a tutti coloro che ne faranno richiesta, entro il 31 ottobre 2018.

La Giuria, composta da filosofi, critici, professionisti, artisti ed esponenti del mondo culturale, sceglierà, a giudizio insindacabile, le opere meritevoli.

Al vincitore assoluto del concorso, durante la serata di premiazione, oltre all’attestato di merito, sarà consegnato un premio simbolico di euro 365. Il premio indica quanto la filosofia possa avere uno spazio in ciascuno ogni giorno dell’anno, quanto poco basti per impegnarsi in un’attività di pensiero e quanto la filosofia sia alla portata di tutti, senza cadere nel luogo comune che sia un’attività a cui relegare solo i filosofi ed i pensatori.

A tal proposito questa terza edizione del Premio di Filosofia ha creato una collaborazione di intenti con la seconda edizione del Filomeeting di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, dove, il 13 e 14 ottobre, si terrà una due giorni di approfondimenti filosofici e laboratori di filosofia per grandi e piccini sul tema “La cura della vita”.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 18 novembre alle ore 16.30 a Modena presso il Palazzo dei Musei; Il giorno della premiazione, che si celebra durante la settimana della Giornata Mondiale della Filosofia indetta dall’UNESCO, a cui il premio si richiama.

‘Tutti gli esseri umani, aldilà delle differenze, sono eguali nell’esercizio della loro ragione e del loro pensiero critico, ed è questo il modo attraverso il quale saremo in grado di costruire una società sempre più equa e sostenibile’ – sono le parole di Irina Bokova, Direttrice Generale dell’Unesco, che hanno ispirato il Premio Nazionale di Poesia indetto dall’Associazione Amici di L. Ron Hubbard.

Per scaricare il bando:

https://www.premiodifilosofia.it