Web marketing e SEO: cosa serve per avere successo nel web

Oggi ci occupiamo di web marketing ovvero tutte quelle attività necessarie a promuovere un Brand e i relativi canali che un’azienda usa per farsi conoscere e generare profitti grazie a Internet. L’aspetto chiave sul quale ci concentriamo è proprio il “farci conoscere”. Avere visibilità e attirare potenziali clienti è fondamentale se vogliamo che la nostra attività abbia successo online e per farlo occorre rivolgersi a professionisti, consulenti o agenzie, con competenze molto specifiche. Non basta quindi creare una pagina social o un sito internet, sperando che qualcuno possa visitarlo e chiamarci, dobbiamo promuoverlo e renderlo visibile in Google o in Facebook. Ecco dunque la necessità di rivolgersi ad agenzie di web marketing in grado di comprendere gli obiettivi e risultati che vogliamo raggiungere e di sviluppare la corretta strategia da attuare.

Improvvisarsi in questo ambito può portare a perdite di soldi, di tempo e soprattutto se abbiamo un Brand e vogliamo farlo crescere sarebbe un errore non farsi affiancare da esperti che possano prenderci per mano e fare emergere il nostro business online tra i molti competitor che ci sono.

Brevemente illustriamo alcune delle principali aree che compongono il digital marketing: SEO (posizionamento nei motori di ricerca in modo organico), SEM (e campagne advertising), social media, e-mail marketing, marketing automation, analytics, content marketing, web design, CRO (conversion rate optimisation)

Vista la complessità delle tematiche è facile comprendere che chi lavora nel settore frequenta corsi di aggiornamento, conosce il funzionamento di diversi algoritmi del web (Google e Facebook in primis) e deve avere chiara quale strategia attuare di volta in volta, a seconda del tipo di business che vogliamo promuovere, ad esempio settore traslochi e sgomberi in apparenza molto simili, hanno logiche di posizionamento molto diverse.

Quando si parla di “farci conoscere” in rete la competenza del web marketing che ci viene maggiormente in aiuto è proprio la SEO che rispettando quelle che sono le linee guida date da Google può consentire di migliorare in modo importante la visibilità nel motore di ricerca, così da aumentare il traffico in ingresso, clienti e dunque le conversioni (ad esempio telefonate, email, compilazioni form di contatto, etc..)

I motori di ricerca “premiano” i siti per diversi motivi. Immaginate una semplice arancia, composta da diversi spicchi. Queste singole parti, formano un intero, ovvero il punteggio che vi viene assegnato dai motori di ricerca. I singoli spicchi di arancia, non sono altro che le caratteristiche del vostro sito. E’ responsivo? Allora viene attribuito un certo punteggio. E’ sicuro? Altro punteggio. Ha contenuti interessanti e che rispondono al “search intent” degli utenti (sono già presenti in internet o sono originali)? Altro punteggio. Le immagini pubblicate sono coerenti? Hanno la nomenclatura corretta, con parole chiave? Sono tutte domande che necessitano dal sito, risposte concrete. Al termine, si formerà la vostra arancia, grande o piccola e quella determinerà la vostra importanza nel mondo internet.

Sembra che ci siano oltre 200 metriche che compongono l’algoritmo di Google e tra questi 2 sono a nostro avviso quelli a cui dare più rilevanza: contenuti di qualità per persuadere i Clienti a sceglierci e https, il protocollo che se presente nel nostro sito migliora la sicurezza della comunicazione e contemporaneamente può aiutare il posizionamento.

Come comprendere se il nostro sito è in https? Provate a guardare la barra dei siti che visitate e andate a vedere se compare la scritta “sicuro” (https) oppure “non sicuro” (http).

Se avete un sito e-commerce probabilmente sarà già in https ma per togliervi ogni dubbio basta digitare in Google ” SSL Checker” e troverete servizi online gratuiti per fare una rapida verifica.

Se sei un imprenditore, un’azienda e vuoi fare conoscere la tua realtà, prodotti/servizi, il consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti del settore con esperienza su progetti di spessore e magari nel vostro stesso settore.

Nel 2015 vi avevamo parlato di un’agenzia di Milano, Smart Web SEO una web agency che si occupa di reputazione digitale, posizionamento e realizzazione di siti web. Siamo tornati sul sito internet dopo che facendo una verifica internet su tematiche come quella della reputazione online e di un altro importante concetto di web marketing relativo alla customer journey abbiamo potuto leggere diversi articoli interessanti che trovate nella sezione news del loro sito web e dei quali vi consigliamo la lettura per prendere dimestichezza con i concetti in uso nel digital marketing.

In conclusione quello che possiamo affermare è che il web marketing può essere la vostra chiave per iniziare a generare profitti grazie a Internet; ovviamente il parametro che dovrete sempre tenere sotto controllo è il ROI (ritorno sull’investimento) che vi permette di identificare la redditività del capitale investito in campagna pubblicitarie. Potreste pensare che sia tardi e che i vostri diretti concorrenti sono avanti anni luce nel digital marketing rispetto a Voi, ma è per questo che dovete scegliere dei professionisti qualificati che in meno di 1 anno vi possano permettere di fare il salto.