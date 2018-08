Museoestate: speciale ferragosto

Da martedì 14 a domenica 19 agosto attività nella Tinkering Zone, laboratori sull’energia e per i bambini da 3 a 6 anni.

La mostra Leonardo da Vinci Parade compresa nel biglietto d’ingresso.

Mercoledì 15 agosto apertura dalle 10 alle 19.

Orario Museo: da martedì a venerdì 10 – 18

Sabato, domenica e festivi: 10 – 19

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”

Via San Vittore, 21 – Milano

Da martedì 14 a domenica 19 agosto il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia resta aperto ogni giorno con un programma speciale di attività che si svolgono dalle 14 alle 18 e nella settimana di Ferragosto a partire dalle 11.

Nella Tinkering Zone è possibile partecipare all’attività Piste per biglie acrobatiche in cui adulti e bambini a partire da 8 anni inventano percorsi arditi per far correre le biglie.

Per i bambini dai 3 ai 6 anni, tante attività interattive dedicate con bolle di sapone, matematica, ombre e luci colorate.

Sabato 18 e domenica 19 agosto sarà aperta anche l’attività Everest VR, un’avventura virtuale che accompagnerà i visitatori fino al punto più alto del mondo. Indossando il visore PlayStation®VR, sarà possibile rivivere in prima persona i momenti più eccitanti e rischiosi dell’ascesa, attraverso il ghiacciaio Khumbu fino al Colle Sud e oltre il mitico Hillary Step, superando cascate di ghiaccio, crepacci e pareti verticali ricostruiti con la tecnica fotorealistica della fotogrammetria. Una volta raggiunta la vetta, si potrà godere di uno spettacolo unico al mondo. Tornando nel mondo reale, dalle balconate superiori del padiglione aeronavale sarà possibile ammirare l’esposizione di grandi navi, aerei storici e del deltaplano Stratos, con il quale Angelo d’Arrigo nel 2004 riuscì a scavalcare l’Everest superando gli 8900 metri di quota.

Visto il numero molto limitato di posti, invitiamo gli interessati a prenotare l’attività il prima possibile.

Con il biglietto del Museo si possono visitare anche le mostre temporanee: Leonardo da Vinci Parade, la prima iniziativa realizzata in preparazione del palinsesto di celebrazioni vinciane del 2019 Milano e Leonardo, e Il mio Pianeta dallo spazio – Fragilità e bellezza, che ha ricevuto la menzione d’onore al premio Compasso d’Oro ADI 2017, XXV Edizione.

Restano sempre visitabili tutte le esposizioni del Museo, a partire dall’Area Spazio con il frammento di Luna e il grande telescopio Merz-Repsold, alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

Al mattino, con il biglietto aggiuntivo, si può visitare insieme a una guida l’interno del sottomarino Enrico Toti, per scoprire un oggetto affascinante e ricco di storia.

MuseoEstate, il programma estivo di attività, durerà fino a domenica 9 settembre proponendo attività nei laboratori ogni giorno.

SPECIALE FERRAGOSTO

Da martedì 14 a domenica 19 agosto

i.lab Energia & Ambiente

Energia sostenibile

ore 11, 14 e 16 – da 9 anni

Esploriamo cosa si intende quando parliamo di fonti e consumi di energia. Costruiamo piccoli dispositivi per produrre energia utilizzando fonti rinnovabili. Scopriamo come trasferirla, accumularla e metterla in rete in modo efficiente.

Costruiamo un forno solare

ore 12, 15 e 17 – da 7 anni

Con scatole della pizza, alluminio, pellicola trasparente e colla fabbrichiamo un forno che funziona con il sole. Scopriamo quanto può scaldare e cosa può cuocere.

Tinkering Zone

Piste per biglie acrobatiche

dalle ore 11 alle 18 – da 8 anni

Costruiamo la nostra pista per biglie con tubi, imbuti, canaline e altri materiali per far fare alla pallina dei veri e propri percorsi acrobatici.

PER I PIÙ PICCOLI (3-6 ANNI)

Area dei piccoli

Matematica in equilibrio

Dal martedì alla domenica, alle ore 11, 14 e 16

Cubi, coni e cilindri. Giochiamo con la matematica e proviamo a riconoscere le forme per tenerle in equilibrio creando coloratissime costruzioni.

Ombre e pianeti

Dal martedì alla domenica, alle ore 12, 15 e 17

Viviamo insieme una fantastica avventura nello Spazio. Ascoltiamo una divertente storia spaziale e inventiamo nuovi personaggi per creare una missione verso pianeti lontani utilizzando luci e ombre.

MOSTRE

Leonardo da Vinci Parade (fino al 13 ottobre)

La mostra, curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, mette in dialogo, in una visione d’insieme inedita, storicamente affascinante e di grande impatto visivo, i modelli storici leonardeschi e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Parade è una festa, in cui si esibiscono in parata sul palco del museo modelli e affreschi, in un accostamento insolito di arte e scienza. Un percorso evocativo permette di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema dell’ingegneria e della tecnica, valorizzando in questo modo la collezione storica con cui il museo apriva al pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita.

Il mio Pianeta dallo Spazio – Fragilità e Bellezza

La mostra, promossa e organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA-ESRIN), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione Europea, è un viaggio che conduce, attraverso immagini satellitari e videoinstallazioni, nei luoghi più belli e remoti della Terra. Immagini di rara bellezza, che contrastano con la realtà, che testimoniano e invitano a riflettere sulla fragilità del nostro pianeta, minacciato dal cambiamento climatico a livello globale, e su come i satelliti possano contribuire a gestirne gli effetti.

ATTIVITÀ DI REALTÀ VIRTUALE EVEREST VR

Fino a domenica 26 agosto

Sabato e domenica, alle ore 14, 15, 16, 17 e 18

accompagnati dagli animatori scientifici del Museo

Durata: 45 minuti

Età minima: 12 anni

L’attività si svolge stando in piedi

Chi ti accompagna potrà seguire su schermi la tua avventura

Prenotazione obbligatoria online da lunedì 2 luglio: https://museoscienza.bestunion.com

(gli accompagnatori non devono prenotare l’attività)

Biglietto ingresso Museo + attività 5 € (solo per chi svolge l’attività e NON per accompagnatori)

Con il visore PlayStation®VR rivivi in prima persona i momenti più eccitanti e pericolosi della salita attraverso il ghiacciaio Khumbu fino al Colle Sud e oltre il mitico Hillary Step superando cascate di ghiaccio, crepacci e pareti verticali ricostruiti con la tecnica fotorealistica della fotogrammetria. Accompagnato da un animatore scientifico del Museo, mettiti alla prova e una volta giunto in vetta potrai ammirare uno spettacolo unico al mondo. Tornato nel mondo reale, dalle balconate superiori del padiglione aeronavale goditi il suggestivo scenario sull’esposizione dei velivoli storici e sul deltaplano Stratos con il quale Angelo d’Arrigo nel 2004 è riuscito nella storica impresa di scavalcare l’Everest superando gli 8900 metri di quota.

LABORATORI INTERATTIVI NELLE ALTRE SETTIMANE DI MUSEOESTATE

Sabato 4 e domenica 5 agosto

Tinkering Zone

Da martedì 7 a venerdì 10 agosto

i.lab Energia & Ambiente

Costruiamo un forno solare

ore 12, 15 e 17 – da 7 anni

Con scatole della pizza, alluminio, pellicola trasparente e colla fabbrichiamo un forno che funziona con il sole. Scopriamo quanto può scaldare e cosa può cuocere.

Energia sostenibile

ore 11, 14 e 16 – da 9 anni

Esploriamo cosa si intende quando parliamo di fonti e consumi di energia. Costruiamo piccoli dispositivi per produrre energia utilizzando fonti rinnovabili. Scopriamo come trasferirla, accumularla e metterla in rete in modo efficiente.

Sabato 11 e domenica 12 agosto 2018

Tinkering Zone

Piste per biglie acrobatiche

dalle ore 14 alle 18 – da 8 anni



Da martedì 21 a venerdì 24 agosto

i.lab Materiali

Tenere al caldo, tenere al freddo

ore 15 – da 9 anni

Guanti da sci, thermos e borse termiche: scopriamo cosa succede quando scaldiamo o raffreddiamo un materiale e osserviamolo con la termocamera. Vediamo come si comportano fili e molle realizzati con leghe a memoria di forma.

Proteggere dagli urti

ore 17 – da 9 anni

Gomme, schiume, membrane elastiche e materiali innovativi come il d3o: che cosa c’è nelle attrezzature sportive? Analizziamo le scarpe da trial running e i paracolpi da motociclisti, scopriamo come agiscono e di cosa sono fatti.

Sabato 25 e domenica 26 agosto

Tinkering Zone

Robot da disegno

dalle ore 14 alle 18 – da 8 anni

Con motorini elettrici, cavi e tanti oggetti colorati creiamo delle macchine robotiche. Usiamo queste stravaganti invenzioni per realizzare dei fantastici disegni robotici.



Il programma di Museoestate dal 28 agosto al 9 settembre sarà disponibile sul sito del Museo:

http://www.museoscienza.org/news/museoestate2018/

ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI (3-6 ANNI)

Da martedì 7 a domenica 12 agosto e da martedì 28 agosto a domenica 9 settembre

Area dei piccoli

Matematica in equilibrio

Dal martedì al venerdì, alle ore 14; sabato e domenica, alle ore 14 e 16

Ombre e pianeti

Dal martedì al venerdì, alle ore 16; sabato e domenica, alle ore 15 e 17

Da martedì 21 a sabato 25 agosto

i.lab Bolle di sapone

I segreti delle bolle di sapone

Dal martedì al venerdì, alle ore 14 e 16; sabato e domenica, alle ore 14, 15, 16 e 17

Partiamo per un viaggio alla scoperta del magico mondo delle bolle di sapone. Realizziamo bolle cubiche e di altre forme in svariati colori.

Il programma dettagliato e aggiornato di tutte le attività del Museo (mostre temporanee e laboratori interattivi) sarà disponibile all’indirizzo:

http://www.museoscienza.org/news/museoestate2018/

Le attività si svolgono dalle 14 alle 18 e nella settimana di Ferragosto a partire dalle 11.

Sono prenotabili direttamente al Museo il giorno della visita fino a esaurimento posti oppure on line insieme all’acquisto del biglietto d’ingresso.

Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso salvo dove diversamente indicato.