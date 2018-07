Linea M1: Riprende circolazione tra Palestro e Villa San Giovanni

Questo pomeriggio dalle ore 16 circa alle 16,40 la circolazione della linea M1 è stata sospesa tra le stazioni di Palestro e Pasteur a causa di un guasto al sistema di alimentazione. Di conseguenza tre treni si sono fermati bruscamente e alcune persone sono rimaste infortunate.

L’Azienda ha richiesto l’intervento del 118 per prestare soccorso ai passeggeri nella stazione di Loreto e Turro.

Atm, durante l’interruzione, ha istituito bus sostitutivi tra Palestro e Pasteur e ha informato in tempo reale con annunci in metropolitana e superficie e aggiornamenti in tempo reale sul canale Twitter @atm_informa.