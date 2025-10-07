Milano Record Fair, mostra del vinile, il prossimo week end

Milano Record Fair torna per la sua III edizione e trasformerà ancora una volta lo spazio polivalente di ARCA Milano in un paradiso per tutti gli amanti del vinile. Per due giorni, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, collezionisti, DJ, appassionati e semplici curiosi potranno vivere un’esperienza unica fatta di musica, talk e incontri.

Il ritorno del vinile



La Milano Record Fair celebra ancora una volta il ritorno trionfale del vinile, proponendo una due giorni unica per collezionisti, DJ e appassionati di musica. La rinascita di questo formato ha rappresentato una vera rivoluzione: negli ultimi anni il vinile ha superato le vendite dei CD, consolidandosi come il supporto preferito da audiofili e da chi ama il suono analogico.

Con un mercato in costante crescita e un fascino che attraversa le generazioni, il vinile è tornato a essere un oggetto di culto, capace di unire tradizione e contemporaneità. Durante la fiera, i visitatori non solo potranno acquistare e scambiare dischi, ma anche partecipare a talk e workshop con protagonisti della scena musicale, assistere a DJ set esclusivi e vivere da vicino la cultura del vinile in tutte le sue sfumature.

Talk & Workshop

Dopo il grande successo dei talk della seconda edizione, ritornano per la terza con una sezione culturale ancora più ricca. Condotti da Michele Minguzzi, Rido e Gabriele Bertoni, i talk si svolgeranno nella giornata di domenica con il seguente programma:

Melodies International – ore 11:00

Luca Benini & Memoryman (aka Uovo) – ore 12:00

Tullio De Piscopo – ore 15:00

Antal – ore 16:00

Luca Barcellona – ore 17:00

Vinyl Market

Il cuore della manifestazione resta il Vinyl Market, tra i più curati in Italia. Quest’anno saranno presenti espositori selezionati provenienti dall’Italia e dall’estero

Anche per la sua III edizione l’evento sarà a ingresso libero: non servirà la tessera ARCA per accedere al market e alla zona My Analog Journal (sabato) e ai talk (domenica), ma sarà obbligatoria per accedere all’ area bar dove si svolgeranno i party.

LINK TESSERA

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia