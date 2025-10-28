17.2 C
Milano
martedì, Ottobre 28, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“È sempre Cartabianca”: manovra economica, crisi ceto medio e Garlasco

Davide Falco
By Davide Falco
0
56
bianca-berlinguer
bianca-berlinguer

Stasera su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, la manovra economica che approda in Parlamento ma resta terreno di scontro per la maggioranza: dalla tassa sulle banche agli affitti brevi, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per gli alleati di Governo.

Intanto, la crisi colpisce soprattutto il ceto medio, con milioni di italiani che devono fare i conti con salari non adeguati al sempre crescente costo della vita.

Spazio, poi, agli ultimi risvolti nelle indagini del delitto di Garlasco: le nuove analisi e perizie potrebbero davvero spostare in avanti l’ora del delitto e rafforzare l’alibi di Alberto Stasi?

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Fondazione Milano Cortina, Cgil, Cisl, Uil Firmano accordo
Articolo successivo
Design e funzionalità: il ruolo delle scale nella progettazione degli interni moderni
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy