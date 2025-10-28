“È sempre Cartabianca”: manovra economica, crisi ceto medio e Garlasco

Stasera su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.
Al centro della puntata, la manovra economica che approda in Parlamento ma resta terreno di scontro per la maggioranza: dalla tassa sulle banche agli affitti brevi, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per gli alleati di Governo.
Intanto, la crisi colpisce soprattutto il ceto medio, con milioni di italiani che devono fare i conti con salari non adeguati al sempre crescente costo della vita.
Spazio, poi, agli ultimi risvolti nelle indagini del delitto di Garlasco: le nuove analisi e perizie potrebbero davvero spostare in avanti l’ora del delitto e rafforzare l’alibi di Alberto Stasi?
