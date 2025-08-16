Taylor Swift a ottobre “The Life of a Showgirl tracklist”

Dopo mesi di speculazioni e di trepidante attesa, la regina del pop Taylor Swift annuncia a sorpresa il suo nuovo progetto discografico “The Life of a Showgirl”, in uscita venerdì 3 ottobre 2025. L’album è già disponibile in preorder in esclusiva sullo Shop Universal, nei formati fisici vinile, CD + poster e musicassetta. In occasione dell’annuncio, l’artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato CD Deluxe: “Sweat and Vanilla Perfume”, “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”.

Pochi giorni fa, nel teaser del podcast “New Height Show” dove è stata ospite, Taylor Swift ha per la prima volta svelato a sorpresa l’uscita del nuovo album, senza inizialmente svelare cover e data di uscita, il cui annuncio è arrivato ufficialmente poche ore fa con l’uscita della puntata, segnando l’inizio dell’era del suo dodicesimo album in studio, il primo dopo il successo planetario di “The Tourtured Poets Department” (disco di platino in Italia) e dopo la conclusione della tournée campione d’incassi Eras Tour. Prodotto da Max Martin, Shellback e dalla stessa Taylor Swift, il nuovo progetto sarà composto da 12 tracce, che vedono come unico feat in un brano l’amica e astro nascente del pop internazionale Sabrina Carpenter.

Taylor Swift (19 dischi d’oro e 18 dischi di platino in Italia) apre il suo 2025 musicale con un nuovo progetto discografico, nel bel mezzo di un anno che l’ha vista protagonista del trionfo più importante: tornare in possesso dei master originali dei suoi primi sei album lo scorso maggio. Coronato il più grande sogno della sua carriera, l’artista continua a pubblicare nuova musica dopo un anno che l’ha vista abbattere l’ennesimo record grazie al suo Eras Tour, che si è concluso a dicembre con il titolo di tour con l’incasso più alto della storia.

Nel 2024 Taylor Swift è entrata anche nella storia dei Grammy Awards, aggiudicandosi il record di prima artista a vincere per quattro volte il premio come “Album of the year” con “Midnights” (disco di platino in Italia), dopo aver già vinto in precedenza con “Fearless” (2010), “1989” (2016, disco di platino in Italia in entrambe le edizioni, master originale e Taylor’s Version) e “Folklore” (2021, disco di platino in Italia).

L’ultimo album di Taylor Swift “The Tortured Poets Department”, pubblicato ad aprile 2024, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI sia nella categoria album sia in quella CD, vinili e musicassette, ottenendo il titolo di album internazionale più venduto in Italia nel 2024. Dopo “Midnights” (disco di platino in Italia) nel 2022 e “1989 (Taylor’s version)” nel 2023, The Tortured Poets Department” è stato il terzo disco dell’artista a raggiungere la #1 posizione al debutto nelle classifiche FIMI. In sole due settimane, “The Tortured Poets Department” ha conquistato la certificazione FIMI di disco d’oro – risultato mai raggiunto prima dall’artista in Italia – per poi ottenere quella di disco di platino.

Durante la settimana di uscita, nella quale ha totalizzato globalmente oltre un miliardo di stream, “The Tortured Poets Department” ha collezionato numerosi record, tra cui album più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify e primo album nella storia di Spotify a totalizzare più di 300M stream in un giorno solo. Taylor Swift è così diventata l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. Su Apple Music, inoltre, è l’album pop che ha totalizzato più stream nel primo giorno d’uscita, confermandosi anche su Amazon Music l’album con più stream al debutto.

A partire da marzo 2023 fino a dicembre 2024, Taylor Swift ha incantato i fan con il suo “Eras Tour”, un viaggio che ha ripercorso le tappe della carriera dell’artista attraverso un live della durata di oltre tre ore, con una scaletta composta da 44 brani che ha abbracciato tutti i suoi album, tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”. Il tour, approdato anche in Italia allo Stadio San Siro con due date evento il 13 e il 14 luglio che hanno immediatamente registrato il tutto esaurito, ha generato sold out su sold out, consacrando Taylor Swift ad artista che ha portato a termine il tour più redditizio della storia.

Cantautrice pluripremiata, performer eccezionale e superstar globale, da anni Taylor Swift ha conquistato il panorama musicale internazionale, confermandosi indubbiamente come una delle figure di spicco nello scenario artistico contemporaneo. Recentemente, dopo il successo con sette vittorie agli MTV VMAs che l’ha ufficialmente incoronata come artista più premiata di sempre nella storia della manifestazione, Taylor Swift ha trionfato anche agli MTV EMAs con quattro vittorie, conquistando sei nomination per i Grammy Awards 2025 e diciassette per i Billboard Music Awards 2024. Inoltre, Billboard ha coronato l’artista come la seconda più grande pop star del XXI secolo.

The Life of a Showgirl tracklist:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl feat Sabrina Carpenter