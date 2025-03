Senago, cambia lo scenario politico della Lega

Abbiamo atteso qualche giorno prima di commentare gli ultimi eventi che hanno riguardato le evoluzioni dello scenario politico cittadino e allo scopo riteniamo doverose alcune importanti precisazioni, su più punti.

Innanzitutto, evidenziamo di aver preso atto con rammarico della decisione irrevocabile di Concetta Timpanaro di dimettersi da tutti gli incarichi nel nostro Movimento per intraprendere, argomentando il proprio punto di vista e in maniera autodeterminata, un percorso di autonomia come Consigliere Comunale. Timpanaro, negli anni della sua militanza attiva in Lega, ha dimostrato impegno, dedizione, senso di responsabilità, capacità decisionale e attivismo. Per questo, desideriamo ringraziarla per il passato, augurandole buona fortuna per il suo futuro, dopo aver chiuso un capitolo importante del suo percorso politico nel nostro Movimento.

Circa la sua adesione al Gruppo Misto, avvenuta successivamente alle sue dimissioni dalla Lega, chiaramente non entriamo nel merito, ma valuteremo politicamente il suo operato nei mesi a venire. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale del 18 marzo, esprimiamo apprezzamento per l’approvazione della misura relative al rifacimento della pista di atletica e degli atti conseguenti.

E’ chiaro ed evidente che la posizione della Lega, espressa in maniera chiara sui tavoli di maggioranza, era e resta quella di ragionare in maniera condivisa con la maggioranza di tutto l’insieme del Centro Sportivo, con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva di tutta l’area attraverso un progetto organico e che ponga in stretta relazione tra loro i vari lotti sui quali si sta lavorando, al fine di avere, a completamento dei lavori, una coerenza delle strutture e degli impianti rispetto al quadro generale del centro sportivo.

Riguardo la nascita del Gruppo Misto in Consiglio Comunale, riteniamo doveroso mantenere nei confronti dei cinque Consiglieri recentemente usciti dai vari Gruppi Consiliari una posizione di ascolto e di interlocuzione. Come Lega siamo pronti a farci carico di essere i soggetti in grado di fungere da collante di questa maggioranza, affinché il programma elettorale votato dai senaghesi sia realizzato compiutamente e l’unità di intenti della compagine uscita vincente dalle elezioni sia salvaguardata, continuando nell’opera di amministrazione della Città. Per questo motivo riteniamo essenziale che il perimetro della maggioranza non cambi e, soprattutto, riteniamo che la sinistra non sia un interlocutore credibile e possibile per la nostra amministrazione, avendo progetti e programmi per

Senago ben diversi da quelli votati dai cittadini.

In ultimo, riteniamo doveroso chiarire che l’unica voce ufficiale della Lega di Senago è quella del Segretario Cittadino o dei membri del Direttivo di Sezione votato dall’Assemblea dei Militanti cittadina. Tutte le altre dichiarazioni, pagine social di giovani e meno giovani, esternazioni o giudizi non concordati con la voce ufficiale della Lega o comunque non condivisi con i soggetti sopra menzionati, sono da considerarsi come giudizi o dichiarazioni di tipo strettamente personale, non ufficiali, per i quali i dichiaranti si assumono la responsabilità personale e politica in tutte le sedi, ivi comprese quelle degli organi di garanzia e disciplina della Lega per Salvini Premier.

Il Segretario Cittadino Valerio Mantovani

e il Direttivo della Sezione della Lega di Senago

Altri articoli di Senago su Dietro la Notizia