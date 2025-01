Rosa Vespa ammette: «La gravidanza non c’è mai stata»

Nel corso della puntata di “Quarto Grado” – in onda venerdì sera, venerdì 24 gennaio, su Retequattro – è andato in onda in esclusiva un filmato in cui Rosa Vespa – la donna che martedì scorso aveva rapito una neonata dall’ospedale Sacro Cuore di Cosenza – ammette davanti agli inquirenti di aver mentito sulla sua gravidanza.

«Ero sotto shock, molto provata dal fatto che ho subito un’interruzione di gravidanza», avrebbe detto inizialmente alla polizia, la donna. Ma alla domanda di un poliziotto, che non credeva a questa versione, Rosa Vespa si smentisce: «Non c’è mai stata la gravidanza», afferma, visibilmente intimorita, nel servizio trasmetto in esclusiva a “Quarto Grado”.

Intanto, nella serata di venerdì, il marito di Rosa Vespa, Moses Aqua, è uscito dal carcere di Castrovillari perché, secondo il Pm, l’uomo non era a conoscenza del piano della moglie.

