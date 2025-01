Senago, ripartite le attività del Ricahub

Ripartite le attività di Ricahub, lo spazio dedicato ai cittadini e associazioni. Con l’anno nuovo continuano le iniziative dell’Hub in via Mantica al 16/B.

Tutti i lunedì dalle 16 in poi si svolge l’attività “chiacchiere in quartiere”, ad accesso libero, per creare momenti di condivisione, scambio e divertimento. L’iniziativa “Naturalmente insieme”, su prenotazione, consiste in laboratori gratuiti con giochi e attività educative, dedicati alle famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni in Hub o in Biblioteca. Il venerdì mattina dalle 11 è il turno di “Maglia insieme”.

Gli sportelli attivi, su appuntamento, sono due, quello dedicato alle persone over 60 per informazioni e quello di assistenza familiare, per la ricerca di un’assistente familiare oppure per chi lo è già e ricerca lavoro. Tutti i giovedì dalle 9.30 alle 12.30, prenotandosi al numero 345.1476313. Lo spazio immigrazione è attivo invece tutti i martedì dalle ore 9 alle 13 su appuntamento ed lo sportello che si occupa di dare informazioni e supporto per le procedure che riguardano i cittadini stranieri.

A questi si aggiunge il Family Hub 2.0, un punto di riferimento per informazioni, orientamento e supporto dedicato alle famiglie. Il progetto Kintzugi, sempre su appuntamento è un sostegno di counseling rivolto alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie. Per appuntamenti contattare il numero 329.4422055 o scrivere una mail a info@c6siloku.com-

Scambio libri e scambio bigiotteria concludono il panorama delle attività, tutte gratuite. Le iniziative si trovano anche sulla pagina di facebook RICA HUB Senago. Informazioni: 348.6517049

Altri articoli di Senago su Dietro la Notizia