Il Circolo di Novate compie 50 anni e domenica festeggia

Appuntamento al Circolo di via Bertola per festeggiare i 50 anni di attività. Il Circolo Sempre Avanti Angelo Airaghi si presentava all’inizio con dei campi da bocce, poi nel tempo sostituite da uno spiazzo in cui per anni, nei mesi estivi, si alternavano associazioni del territorio con una o due settimane di cucina e tavoloni dove le persone potevano mangiare.

Nel tempo le cose sono cambiate, così come all’interno e il luogo frequentato inizialmente da tanti anziani, via via è diventato sempre più accessibile anche ai giovani. Questo ha portato ad un ringiovanimento degli spazi e la creazione del “beach Retrò”, uno spazio estivo all’aperto in cui si può mangiare e stare in compagnia.

La costante negli anni è l’impegno per la profusione di iniziative culturali, dalla presentazione di libri, incontri con gli autori, la pastasciutta antifascista, serate con Emergency, mostre fotografiche, dibattiti, pranzi dell’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani, serate musicali e momenti conviviali. All’interno della struttura, oltre al bar, è presente un tavolo da calcio balilla, un tavolo da ping pong e una carambola, giochi che spesso intrattengono i frequentatori.

Culturalmente dal 2020 il Circolo collabora alla realizzazione del contest “Monologhiamo”, in cui attori, poeti, cantanti e musicisti si esibiscono contemporaneamente su una decina di palchi. Negli scorsi mesi è anche cambiato il Consiglio d’amministrazione e Mauro Dammicco è il nuovo presidente, in sostituzione a Ernesto Giammello.

Per domenica 17 novembre l’invito del Circolo è di festeggiare i 50 anni dalle 11 del mattino con “Il circolo ieri e oggi. testimonianze storiche e foto di archivio”, alle 13 pranzo con pasta e fagioli, su prenotazione e nel pomeriggio tombolata tradizionale all’interno e giochi per bambini oltre al baratto matto nel Retrò. Dalle 17.30, festa e aperitivo conclusivo.

