Venerdì 30 giugno 2023 in villa Sioli a Senago è stato presentato il nuovo progetto “Seconda stella: un futuro possibile”,

di cui la rete antiviolenza è promotrice. Una concreta azione per potenziare il lavoro sull’autonomia delle donne vittime di violenza.

Considerati i recenti accadimenti, abbiamo tenuto ad organizzare questo momento insieme all’Amministrazione di Senago ed alla Sindaca Beretta, come occasione per rappresentare la sensibilità e l’attivazione delle istituzioni e del territorio tutto al contrasto della violenza di genere.

L’appuntamento è occasione per diffondere ulteriormente la conoscenza dei servizi attivi nonchè gli sviluppi futuri, su cui si sta già lavorando.

Sostenuto economicamente da Fondazione Comunitaria Nord Milano e cofinanziato dagli Ambiti territoriali di Rho e Garbagnate M.se, è orientato a supportare l’autonomia delle donne vittime di violenza, mediante:

– la messa a disposizione di 2 alloggi sequestrati alla criminalità organizzata e dedicati ad avviare percorsi di autonomia abitativa post protezione;

– tutoraggio educativo per l’affiancamento di queste donne nei percorsi di autonomia (ricerca attiva del lavoro, educazione finanziaria, reinserimento nella rete sociale…);

– azioni di sensibilizzazionerivolte in particolare al mondo delle imprese profit, finalizzate ad una raccolta fondi per sostenere “doti per l’autonomia”o mettere a disposizione direttamente postazioni per il reinserimento lavorativo delle donne.

L’ATTIVAZIONE DEL FONDO “SECONDA STELLA – MAI PIù SOLA”

In connessione con il progetto Seconda Stella è aperto un Fondo dedicato, a valenza territoriale, attraverso cui raccogliere donazioni a sostegno del contrasto alla violenza.

Il fondo “SECONDA STELLA – MAI PIù SOLA– Nord Milano in rete contro la violenza di genere” è aperto presso la Fondazione Comunitaria Nord Milano ONLUS

Il Fondo è finalizzato primariamente al sostegno di iniziative e progetti a tutela delle donne vittime di violenza:

– la costituzione di “doti per l’autonomia”, ovvero pacchetti di risorse per sostenere l’autonomia abitativa, formative e l’inclusione sociale e lavorativa delle donne vittime di violenza (es. corsi di formazione e riqualificazione, canoni di locazione, costi trasporto per raggiungere il posto di lavoro, spese per beni primari…);

– percorsi di sensibilizzazione sulla violenza di genere, con particolare riferimento alle giovani generazioni (laboratori tematici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado);

– sostegno agli sportelli antiviolenza (es. al fine di incrementare le aperture).

Il fondo viene alimentato dalle donazioni e dai versamenti raccolti sul territorio e potrà ricevere donazioni elasciti disposti da privati cittadini, enti e imprese che ne condividano le finalità.

CENTRI ANTIVIOLENZA DI BOLLATE E RHO

Bollate, Via Piave 20

Presso Presidio Ospedaliero Territoriale dell’ASST Rhodense

Lunedì: 14.00-18.00, Martedì: 17.00-20.00

Venerdì: 10.00-13.00

Rho, Via Meda 20

Lunedì: 9.00-13.00, Martedì: 13.00-17.00

Mercoledì: 9.00-13.00. Giovedì: 15.00-19.00

Sabato: 14.30-17.30

tel. 335.18.20.629

www.centroantiviolenzahara.it

